Torchlight III zná datum vydání, do světa Novastraia se vrátíme v říjnu

30. 9. 2020 11:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Série Torchlight sice nikdy nedosáhla věhlasu, který obestírá konkurenční Diablo, ale přesto je dostatečně populární na to, aby se na nás řítil už třetí díl. Ten měl původně vyjít s podtitulem Frontiers, nakonec mu ale autoři ze studia Echtra Games dali do vínku plnohodnotnou číslovku. Pokud se na návrat Torchlightu těšíte, máme pro vás dobrou zprávu – konečně jsme se totiž dozvěděli přesný termín vydání.

Ten připadá na 13. října, kdy hra vyjde na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One. Do konce letošního roku by pak měla dorazit i na Switch. Pokud jste se účastnili předběžného přístupu na PC, budete moci plynule přejít do plné hry, každá z platforem pak dostane exkluzivního peta.

Šéf studia Max Schaefer v tiskové zprávě děkuje hráčům, kteří Torchlight III podpořili v rámci předběžného přístupu. Zmiňuje, že jejich zpětná vazba vývojářům velmi pomohla a snažili se ji co nejsmysluplněji implementovat do finální hry.

Ve třetím Torchlightu se můžete těšit kromě singleplayerové kampaně i na on-line kooperaci až ve čtyřech hráčích, unikátní podtřídy postav, pestrá herní prostředí nebo třeba na možnost upravit si vlastní pevnost. Příběh se odehrává sto let po událostech druhého dílu, kdy říše Ember čelí hrozbě nepřátelské invaze. Tomu samozřejmě musíte zamezit, ale kdo říká, že zároveň nemůžete získat hromadu lootu?