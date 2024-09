Tony Hawk znovu spolupracuje s Activisionem. Pro Skater brzy oslaví 25. výročí

13. 9. 2024 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tony Hawk se po letech dal znovu do řeči s vydavatelstvím Activision. Skejťácká legenda to prozradila v rozhovoru na kanále Mythical Kitchen. „Znovu jednám s Activisionem, což je šíleně vzrušující - na něčem pracujeme,“ naznačil Hawk, ale o žádné další podrobnosti už se nepodělil. „Kéž bych vám mohl říct víc - ale bude to něco, co fanoušci opravdu ocení,“ dodal ještě tajemně.

Série skateboardových her, které na sklonku devadesátých let propůjčil své jméno, přitom 29. září oslaví 25. výročí. Od roku 1999 se dočkala čtveřice číslovaných dílů a několika spin-offů, nejnověji o sobě dala vědět před čtyřmi lety s remakem Tony Hawk Pro Skater 1 & 2 od studia Vicarious Visions.

Původně se moderní předělávky měl dočkat i třetí a čtvrtý díl, z plánů ale údajně sešlo, když se Activision rozhodl tým Vicarious Visions rozpustit v Blizzardu, aby se z něj stalo podpůrné studio pro Diablo a další tituly. Tony Hawk tehdy vyjádřil lítost, že se zbytek série remaku zřejmě nedočká, ale že se ukáže časem, jestli s tím půjde ještě něco dělat. Možná ten čas právě nastal?

Tak či tak se Activision tiše připravuje na oslavy čtvrtstoletí skejťácké série, nedávno znenadání oživly její sociální sítě a zdá se, že se na 29. září skutečně chystá nějaké oznámení. Jestli půjde o další oprášení starších dílů, nebo třeba o úplně nový titul, zatím nevíme, ale jasno bychom měli mít už za dva týdny.