Proč nevyšel remake Tony Hawk's Pro Skater 3+4? Kvůli rozpuštění Vicarious Visions

21. 6. 2022 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když koncem léta 2020 dorazil remake Tony Hawk's Pro Skater 1+2, byl to pro mě a pro většinu fanoušků originálů velmi příjemný nostalgický výlet do minulosti, kterému nebylo, snad vyjma nepřítomnosti několika písniček, v zásadě co vytknout.

Vicarious Visions se totiž na rozdíl od autorů Tony Hawk's Pro Skater 5 a dalších otřesných dílů série nesnažili znovu vymyslet kolečko od prkna, ale velmi citlivě převedli staré legendy do moderního kabátku. Už tehdy jsem prorokoval, že pokud kolekce uspěje, snad nás čeká podobně zdařilý balíček se třetím a čtvrtým dílem, který by následně ještě mohly doplnit dva Undergroundy a tím by mohl Birdman odejít na zasloužený odpočinek.

Bohužel to vypadá, že se dalších dílů Tony Hawk's Pro Skater jen tak nedočkáme. Informace pochází od samotného eponymního skejťáka, který se během vysílání na Twitchi se streamerem AndyTHPS podělil o problémy, na které projekt narazil. Inovované verze 3. a 4. dílu byly dle jeho slov v plánu, ale studio Vicarious Visions bylo bohužel rozpuštěno do korporátní struktury Activision Blizard a s ohledem na to, že tato společnost v současnosti čelí řadě jiných problémů, byly práce pozastaveny.

Hawk dodává, že Activision hledal jiné studio, kterému by mohl vývoj svěřit se stejnou důvěrou, jako tomu bylo v případě Vicarious Visions, bohužel ale bezúspěšně. Je samozřejmě možné, že se v budoucnu vydavatelství k projektu vrátí, otázkou ale zůstává, kdo by se jej měl zhostit a jakou naději na úspěch bude mít.