THQ Nordic chystá vlastní letní stream plný novinek

Herní vydavatelský dům THQ Nordic plánuje další z řady digitálních eventů, během kterého představí novinky o svých chystaných hrách. O události dává vědět pěkně dopředu, protože showcase se bude konat až 11. srpna ve 21 hodin.

Téměř za čtyři měsíce se tak můžeme těšit na premiéru některých dosud neoznámených titulů, updaty a odhalení data vydání ke hrám, o kterých víme, že se na nich pracuje. A že portfolio, které THQ Nordic spravuje, není zrovna malé. Víme třeba, že se chystá remake hororu Alone in the Dark či předminulý týden oznámená pohádková plošinovka Trine 5.

Dále se ve studiích pod THQ pracuje na hře ze světa South Park, o které taky víme jen to, že existuje. Dá se předpokládat, že se dozvíme i něco o Jagged Alliance 3, i když zrovna v tomto případě bych byl rád, aby hra do té doby stihla vyjít. Zatím ale dostáváme jen vývojářské deníčky.

Another year, another line-up!



Be sure to save the date for our #THQNordic Digital Showcase live on August 11th, 2023



This year's showcase will not only include world premiere announcements but also updates and reveals for previously-announced games! pic.twitter.com/hDc04oWUjs