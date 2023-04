13. 4. 2023 11:51 | Novinky | autor: Jan Slavík

Existují herní oznámení, která potěší, překvapí, rozladí, zrychlí tep, zkrátka vyvedou z míry. A pak jsou tu taková, která si vyslouží jen spokojené pokývnutí, protože se o práci na oznamovaném titulu buďto tušilo, nebo se o ní přímo vědělo. Trine 5 spadá do druhé skupiny a může za to původce četných korporátních vrásek Billbil-kun. Známý leaker totiž provařil pokračování pohádkové série již letos v únoru.

Teď už ale všechno máme černé na bílém, protože vývojáři ze studia Frozenbyte titul oficiálně oznámili a doprovodili to upoutávkou, kterou můžete zhlédnout výše. Hra se bude jmenovat Trine 5: A Clockwork Conspiracy a zdá se, že nabídne přesně to, co by od ní fanoušek série čekal.

Na magií překypující scénu se vrací rytíř Pontius, zlodějka Zoya a kouzelník Amadeus, aby se společně vydali na další 2.5D dobrodružství (3D experiment z Trine 3 budiž zapomenut), během nějž na ně čeká čarokrásná krajina plná hádanek i šarvátek. Což, jak veteráni série dobře vědí, v podání Trine často bývá jedno a to samé.

Hrdinové budou překonávat nástrahy pomocí repertoáru povědomých, ale i nových dovedností: Pontius bude umět házet mečem a zaraženou čepelí vytvářet římsy a mosty pro své druhy, Zoya zase zvládne odrážet šípy od pevných povrchů a Amadeus se naučil kouzlo k obracení gravitace. Při zápolení s novými záporáky a jejich armádou mechanických sluhů přijdou podobné novinky jistě vhod.

Tvůrci slibují taktičtější boje, propracovanější a napínavější bitvy s bossy a bohatší hádanky, které budou tentokrát využívat i celou plejádu živlů, což by mělo zaručit jejich bohatou rozmanitost. Na výpravu se opět budete moci vydat buďto sami, nebo ve spolupráci s až třemi přáteli jak na jednom zařízení, tak online. Hra bude v takovém případě prý nově schopná škálovat obtížnost hádanek v závislosti na tom, kolik lidí najednou se je snaží řešit.

Jako koření postupu poslouží též drobný RPG systém, pomocí nějž budete svým hrdinům zpřístupňovat pokročilejší verze jejich schopností a podobně. A módní fanatici si své reky budou moci také náležitě vyfintit různými oblečky.

Kolem a kolem se nezdá, že bychom se snad měli chystat na nějakou konceptuální revoluci, ale dovolím si odhadnout, že fanoušci značky beztak o nic podobného nestojí. Hra bude větší, dle vyjádření vývojářů dokonce největší z celé série, hezčí a nabídne košatější možnosti vycházející z kořenů zapuštěných předchozími díly. A minimálně na pohled to vypadá výborně.

Tvůrci zatím neoznámili přesné datum vydání, ví se jen, že by Trine 5: A Clockwork Conspiracy měla dorazit někdy v létě. Vyjde na počítače, konzole minulé i současné generace a Switch.