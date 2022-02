The Wolf Among Us 2 vás zpátky do Fabletown vezme až napřesrok

10. 2. 2022 11:33 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Trvalo to jen pět let - přes krach a zmrtvýchvstání studia Telltale Games se teprve včera ukázal první pořádný trailer na The Wolf Among Us 2. Tvůrci rovnou prozradili i období vydání, pět epizod by se mělo vyloupnout během roku 2023, přičemž je začnou vydávat v momentu, kdy bude celá druhá série hotová.

V čerstvé upoutávce jistě poznáte některé staré známé: Šerif pohádkového městečka vlk Bigby na skupinové terapii řeší své záchvaty vzteku a vydává se na razii do bytu postaviček ze země Oz. Plecháč, Strašák a Dorotka zřejmě hodně zlobili.

Příběh se odehrává zhruba půl roku po konci první hry. Bigby přišel o svůj šerifský odznak, dokud se nenaučí sebeovládání. Novou starostkou tajného městečka v srdci New Yorku je Sněhurka, která k funkci přistupuje velmi diplomaticky, což se s Bigbyho vlkodlačím přístupem poněkud tluče. O pravomoci sice přišel, ani tak se ale nevzdává vyšetřování podezřelých případů.

Noirová stylizace hře na motivy komiksů Billa Willinghama přirozeně pořád sluší, v Telltale totiž tentokrát využili Unreal Enginu 4, a tak by vizuální stránka měla vyniknout ještě víc než u první série z roku 2013.

The Wolf Among Us 2 vzniká ve spolupráci Telltale a studia AdHoc, které je nicméně z poloviny složené z původních zaměstnanců Telltale a založil ho Nick Herman, jeden z šéfů vývoje prvního The Wolf Among Us. Kromě navrátivších se vývojářů se vracejí i dabéři - Bigbymu půjčuje hlas Adam Harrington, Sněhurku stále dabuje Erin Yvette.

Na vývoji The Wolf Among Us 2 se v tandemu Telltale-AdHoc intenzivně pracuje, aby druhá sezóna mohla vyjít v roce 2023. Vydání je plánované pro PC (Epic Games Store), PlayStation a Xbox.