The Wolf Among Us 2 bude přístupný i pro ty, co nehráli předchozí díl

24. 3. 2022 8:45 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Minulý měsíc se nám očekávaný The Wolf Among Us 2 konečně představil ve stylovém traileru. Dozvěděli jsme se, že příběh pokračování pohádkové adventury se bude nejspíš točit (alespoň částečně) kolem postav z Čaroděje ze země Oz. Také jsme se mohli podívat, jak bude stylizovaná hra vypadat na Unreal Enginu, na který nově zformovaný tým Telltale přešel místo problematického Telltale Tool.

Aby toho nebylo málo, podle IGN se šéf studia, Jamie Ottilie, rozpovídal o dalších detailech. V rozhovoru uvedl, že hra sice bude navazovat na předchozí díl, ale pro nováčky, kteří předchozí hru nehráli, by to nemělo představovat problém: „Snažíme se naše příběhy koncipovat tak, aby obstály samy o sobě. Myslíme si, že úvod první epizody vše nastaví tak, aby hráč pochopil, jak se postavy dostaly tam, kde jsou nyní.“

zdroj: Telltale

Co se týče příběhu, studio si chce víc hrát s faktem, že hra vychází po jednotlivých epizodách. Hodlá využít zkušenosti z předchozích her a motivovat hráče, aby se snažili odhalit, kam příběh povede. Nejspíš se tak můžeme těšit na pořádné cliffhangery.

V rozhovoru padla řeč i na změnu enginu. Podle Ottilieho byly problémy se starým enginem dobře známé, studio tak chtělo pracovat s programem, který je rychlý, výkonný, flexibilní a také nabízí nástroje pro tvorbu napříč jednotlivými odděleními. Tvůrci ale zároveň potřebovali prostředí, které umožní rychlé změny.

Musíme doufat, že The Wolf Among Us 2 je v dobrých rukách a že se pohrobek starého Telltale poučil z chyb svého předchůdce. Škoda, že si na výsledek budeme muset počkat až do příštího roku.