The Witness po česku? V The Pillar unikáte z krásného vězení

11. 6. 2020 15:36 | autor: Patrik Hajda

The Witness vnesla svěží vítr do žánru logických her, když své hádanky založila na vnímání proměnlivého prostředí. Její příběh možná nebyl tolik uspokojivý jako rozlousknutí hádanky po zdánlivě nekonečném lámání si hlavy, ale jako celek šlo o výborný zážitek. Doufejme, že podobně návyková bude i nová česká hra The Pillar, která svou inspiraci rozhodně nezapře.

I v The Pillar se ocitáte na tajuplném ostrově plném tabulek s roztodivnými symboly, které čekají na své vyřešení. Musíte pozorně sledovat okolí, které poskytuje nápovědy k vyřešení jednotlivých rébusů. Právě ty vás drží zamčené na tomto prosluněném místě. Rozluštění osmi úrovní hry by vám mělo zabrat minimálně dvě hodiny.

Tvůrci z mladého studia Paper Bunker (se zkušenostmi ze studií jako Craneballs a Madfinger) vyvíjeli svou první hru téměř tři roky a kromě Steamu chystají i mobilní verzi (řádově měsíce odteď) a verze pro PlayStation 4, Xbox One a Switch, které s největší pravděpodobností dorazí v příštím roce.

My se hře podíváme na zoubek prostřednictvím recenze, kterou očekávejte v následujících dnech.