The Thaumaturge je izometrické RPG od vývojářů remaku prvního Zaklínače

28. 2. 2023 13:40 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Polské vývojářské studio Fool's Theory aktuálně pracuje na předělávce prvního Zaklínače. Její vydání je však ještě opravdu daleko, jelikož na svět dorazí nejdříve po plnohodnotném čtvrtém dílu. To znamená, že celek má trochu času na své další projekty, jako je třeba nově oznámené izometrické RPG – The Thaumaturge.

Titul byl představen exkluzivně skrze web IGN a vzniká ve spolupráci s 11 Bit Studios (Frostpunk, This War of Mine), které se postará i o jeho vydání. Hra bude klást velký důraz na příběh, jež nabídne bohaté vyprávění a velkou porcí rozhovorů s detektivním vyšetřováním.

Nejzajímavější pro našince bude patrně zasazení, jelikož se budete moct vydat do temné verze Varšavy na počátku 20. století. V ní aktuálně vládne ruské carství, čemuž odpovídá i nastolená atmosféra. Avšak kromě ruských vojáků, židovských obchodníků a běžných polských měšťanů zde ještě narazíte na paranormální síly v podobě stvoření zvaných Salutoři. Ta žijí na pomezí reálného světa a stínů, kde manipulují s lidskou povahou a živí se jejich tajemstvími a nejistotami.

A právě této jejich schopnosti využívají tzv. Thaumaturgové, tedy jedinci, jenž jsou schopní si tato stvoření ochočit, což může přinést pozitivní i negativní důsledky. Jak vás asi i ze samotného názvu napadlo, právě do kůže jednoho takového speciálního jedince se vžijete i z pozice hráče, kdy si svou postavu budete moct utvořit k obrazu svému. Nejen vzhledově, ale také skrze robustní systém vývoje schopností a vlastností.

V kůži kouzelníků a kouzelnic se posléze budete potulovat místními uličkami, kde vás kromě zmíněných rozhovorů čeká také spousta morálních voleb, kolem kterých se bude motat i samotný příběh. Ke slovu se ovšem přihlásí také tahové souboje s unikátním systémem, kde budete kombinovat fyzické útoky a dovednosti s psychickými schopnostmi zmíněných monster.

O detailnost a živost světa se má zasloužit Unreal Engine 5, na němž je celá hra postavena. Ale podle záběrů z hraní, které můžete zhlédnout v tomto odkazu, to zatím vypadá, že právě onen život hře možná tak trochu chybí.

The Thaumaturge zatím nemá stanovené datum vydání. Z oznámených platforem je jisté akorát PC. To znamená, že na Steamu si hru už můžete přidat do svého seznamu přání. Zakoupit si ji ale budete moct i na GOGu a Epic Games Store. Podrobněji se hra představí na nadcházející konferenci GDC, která proběhne v druhé polovině března.