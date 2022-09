The Sims 4 přejde na model free-to-play. Základní hra bude zdarma pro všechny

15. 9. 2022 10:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Téměř pět let od vydání čtvrtého dílu série simulací života The Sims nezaznívají informace o případném pátém dílu, ale stávající čtyřka projde poměrně zásadní proměnou. The Sims 4 se totiž co nevidět zbaví své cenovky, která stojí mezi vámi a dosti unikátním zážitkem.

Počínaje 18. říjnem se z The Sims 4 stane free-to-play, tedy základní hru si bude moct stáhnout úplně každý, ať už preferujete hraní na počítači, PlayStationu 4 či 5, nebo Xboxu One či Series X|S. Tvůrci tento krok ospravedlňují tím, že zkrátka chtějí Simíky dostat úplně ke každému.

Samozřejmě z toho kouká potenciální zisk. Noví hráči se přesvědčí o kvalitách hry The Sims 4 a hned zatouží po jednom, dvou, deseti z mnoha a mnoha DLC, jimiž si můžete simulátor života okořenit. A dodatky samozřejmě zadarmo nebudou.

Ve stejný den, tedy 18. října, proběhne stream Behind The Sims Summit, během nějž EA oznámí, co bude se hrou a možná i celou značkou dál. Tvůrci zatím slibují jen to, že jsou odhodlaní dále pracovat na The Sims 4 a přinášet další a další balíčky, kity a donášky Sims Delivery Express.

A aby se náhodou někdo necítil dotčen, že si zrovna zakoupil The Sims 4, když bude za měsíc zadarmo, mohou se všichni zákazníci, kteří si hru pořídí mezi 14. zářím a 17. říjnem, těšit na Desert Lux Kit, který jim dá přístup k domácímu i venkovnímu nábytku inspirovanému pouštními oázami.

Tak kdo se konečně vůbec poprvé pustí do Simíků, když jediné, co si po vás vyžádají, bude váš volný čas?