The Rogue Prince of Persia se odkládá kvůli Hades II

Studio Evil Empire odkládá svůj nadcházející roguelite The Rogue Prince of Persia. Ten měl původně v předběžném přístupu vyjít příští týden, 14. května, nakonec ale perský princ vyrazí vstříc neznámu až 27. května.

Proč? Konkurenční zástupce žánru, Hades II, totiž svůj předběžný přístup zahájil minulý týden, a tvůrci chtějí fanouškům dopřát víc času, aby si ho mohli v klidu vychutnat a nerozhodovat se mezi dvěma hrami.

„Když vidíme, že všichni a jejich mámy hrají tuhle hru (včetně celého týmu… a jejich mám), rozhodli jsme se, že necháme lidi si ji užít, než vydáme The Rogue Prince of Persia. Ačkoliv mu samozřejmě maximálně věříme, nestává se každý den, aby hra ze stejného žánru, která je navrch jednou z nejočekávanějších her letoška, vyšla v předběžném přístupu týden předtím, než chcete vydat tu svoji,“ vysvětlují Evil Empire, proč se rozhodli pro dvoutýdenní odklad.

So we've got a little bit of news about The Rogue Prince of Persia, it's all in the big yellow boxhttps://t.co/S3FiyGFfrY pic.twitter.com/9PXlw4J2MZ