The Lord of the Rings: Gollum podle tvůrců připomíná Prince z Persie

25. 8. 2020 13:54 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Pokud má pravdu guatemalský e-shop, mohli bychom se v dohledné budoucnosti dočkat remaku jednoho ze starších dílů Prince z Persie. Ale proč se spoléhat na vágní středoamerické úniky, když se můžeme řídit poctivými německými sliby?

Podle vývojářů ze studia Daedalic, kteří hovořili exkluzivně s IGN, by The Lord of the Rings: Gollum, akční adventura plánovaná na příští rok, měl ze všeho nejvíc připomínat právě Princova dobrodružství. Hlavní designér hry, Martin Wilkes, říká: „Hra kombinuje stealth a vertikální lezení po stěnách či parkour.“ A pokračuje: „Je to především nebojová hra, ale Glum bude schopný ze zálohy odpravit nepřátele. Bude to ovšem velmi riskantní. Chceme, aby hráči tyto střety zvážili – Glumova síla koneckonců tkví v lstivosti, ne bojování.“

Wilkesovo vyjádření z mnoha fanoušků Prince z Persie možná na chviličku udělalo Glumovy dvojníky – to kvůli těm překvapeně vypouleným očím. V redakci jsme se shodli, že kdybychom měli definovat jádro „princovské“ hratelnosti, v žádném případě bychom do něj nezařadili ani plížení, ani časté zabíjení ze zálohy – naopak, na mysli nám vytane spíš Princovo akrobatické řádění, během nějž vnáší smrt do davů nepřátel, případně environmentální hádanky.

Ano, vertikální parkour už samozřejmě zní povědoměji, ale skutečně tahle jedna podobnost stačí k tomu, aby Wilkes bez okolků přirovnal prstenového otroka k dědici íránského trůnu? Upřímně řečeno to zní spíš jako šikovný způsob, jak ke hře přitáhnout trošku víc pozornosti, než by se jí dostalo, kdyby to měl být „další Styx“.

Když ale budeme tohle jedno vskutku podivné přirovnání ignorovat, začíná se nám rýsovat docela zajímavá hra. Prý v ní potkáme nějaké staré známé postavy z Tolkienových příběhů, příběh se bude větvit podle toho, zda převládne Glumova, nebo Sméagolova osobnost (o čemž rozhodne sám hráč), čekají nás jak lineární, přímočaré úrovně, tak ty rozvětvené, kde Glumíček může prolézt každý kout a s trochou štěstí ulovit rybičku nebo skřítě k večeři.

Mimochodem, IGN zveřejnilo také krátký teaser, který naznačuje, že atmosféra bude nekompromisně temná. Co taky čekat, když se Glum bude velkou část herní doby toulat po Mordoru.

Ve videu si můžete všimnout, že hra nepracuje s filmovou licencí – hora Orodruina ani Temná věž nevypadají přesně jako v Jacksonových továrnách na Oscary. Což je možná škoda, protože zrovna ta Barad-dûr v podání Daedalicu z dálky připomíná spíš nějaký futuristický televizní vysílač.

Tvůrcům jako vzor slouží knihy, ale zároveň nechtějí jít přímo proti vizuálnímu dojmu z filmů – například Sauronovu pevnost by, kdyby se drželi čistě Tolkienova textu, mohli klidně ztvárnit jako širokou tvrz, ale nakonec se, stejně jako filmaři, rozhodli pro věžovou architekturu.

To všechno zní hezky pro fanoušky Tolkiena, ale pochybuju, že fanoušci Prince budou obdobně natěšení, Wilkesovým slovům navzdory. Uvidíme, co nám někdy v budoucnu ukážou první záběry z hraní a samozřejmě také finální hra, která by měla dorazit někdy během příštího roku na PC a novou generaci konzolí.