The Last of Us vznikalo jako protiklad série Resident Evil

10. 1. 2023 13:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Světy sérií The Last of Us a Resident Evil mají spoustu společného. Oba hráče a hráčky berou do pesimistické vize budoucnosti, kde je ohrožena samotná existence lidstva a přeživší se musí potýkat s infikovanými monstry či zombíky, kteří dříve byli lidmi. Spoluprezident studia Naughty Dog Neil Druckmann v nedávném rozhovoru pro The Hollywood Reporter prozradil, že The Last of Us ve skutečnosti vznikalo jako protipól známé hororové série.

zdroj: Archiv

Zatímco Resident Evil se zaměřuje především na přehnanou akci s různými, častokrát obřími nepřáteli, The Last of Us vznikalo coby mnohem intimnější zážitek a namísto monster raději zkoumá mezilidské vztahy v postapokalyptickém světě, který je dokáže proměnit k nepoznání. Z téhle vize evidentně vznikla i ústřední příběhová linka sledující vztah Joela a Ellie.

Vtipnou perličkou je fakt, že první nápad na postapokalyptický road trip o dívce, která přišla o otce, a muži, který přišel o dceru, dostal Druckmann už v době, kdy byl ještě studentem. V rámci hodiny výpočetní techniky na univerzitě musel předložit návrh vlastního příběhu se zombíky režisérovi Noci oživlých mrtvol, Georgi Romerovi. Tomu se ale Druckmannův nápad nelíbil.

O necelou dekádu později nicméně nakonec položil základy jedné z nejsilnějších herních značek, která to brzy dotáhne i do seriálového světa První díl adaptace od HBO si odbude premiéru už v pondělí 16. ledna. V hlavních rolích Joela a Ellie se představí Pedro Pascal a Bella Ramsey.

Zároveň se chystá PC verze nedávného remaku The Last of Us: Part I, který vyjde 3. března na Epic Games Store a Steamu.