The Last Faith je brutální gotická metroidvania inspirovaná Bloodborne nebo Blasphemous

14. 6. 2022 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když smutně vypočítáváme značky, na kterých jako žába na prameni sedí společnost Konami, většinou se dostaneme k triumvirátu Metal Gear, Silent Hill a Castlevania. Ta první po otřesném spinoffu Survive snad bude odpočívat navždy, tu druhou má prý k životu přivést Bloober Team (bože chraň) a na té třetí Konami pravidelně vydělává skrz opakované vydávání různých retro kolekcí.

Pokud se vám ale po Castlevanii stýská, můžete se zaradovat, protože Konami nejsou jediní, kdo umí nabídnout gotickou akci v podobném střihu. Před pár lety to předvedl duchovní otec série Kódži Igaraši se svým Bloodstained: Ritual of the Night, nyní to zkusí studio Kumi Souls Games s pixelartovým The Last Faith.

I tento projekt má, podobně jako zmíněné Bloodstained, kořeny na Kickstarteru, kde vybral 210 tisíc liber namísto 45 tisíc požadovaných. Hra v sobě mísí inspiraci Castlevanií, ale také Bloodborne nebo vynikajícím španělským Blasphemous. O krev a brutalitu tu nebude nouze, stejně jako o náročné souboje, které prověří vaše reflexy a schopnosti na maximum.

Právě souboje budou středobodem hratelnosti, k dispozici dostaneme množství chladných i palných zbraní a také kouzel. Hlavní hrdina Eric trpí amnézií a čeká ho boj s časem, protože se jeho mysl i svědomí začínají rozpadat. Během cesty za vykoupením a spásou se setká s mnoha prastarými náboženstvími, projde rozpadající se kobky i temné lesy a zasněžené kopce a pokoří desítky různých druhů nepřátel.

The Last Faith zatím nemá přesné datum vydání, máme se ale dočkat do konce roku. V plánu je vydání na PC, současné i minulé generaci konzolí a na Switchi