The Eternal Cylinder vypadá jako Spore na drogách

5. 3. 2021 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

The Eternal Cylinder je dost možná jednou z nejpodivnějších nadcházejících her a s trochou štěstí to nebude úplná kravina. Základní myšlenka je ale vážně šílená. Ocitáte se na od pohledu mimozemské planetě, která bují životem těch nejdivnějších tvarů. A veškerý tento život je sužovaný titulním věčným válcem, který se kutálí po povrchu planety a ničí vše, co mu přijde do cesty.

Vy jste novorozený tvoreček rasy trebhumů, který vypadá jako dvounohý slon. Ale nebudete tak vypadat věčně, jelikož se na své cestě, svém úprku před cylindrem, vyvinete. Vidíte skákající potvoru klást vejce? Slupněte ho a rázem máte žabí nohy.

Stejným způsobem se naučíte například plavat, létat, útočit a obecně přežívat na planetě, kde vás chce půlka fauny sežrat. Časem se ale možná stane predátor z vás, protože v oblasti mutací se vaší představivosti meze nekladou.

Nové triky nevyměňujete za ty staré, ale kumulují se a každý z nich má dopad na vaši podobu, takže si vytvoříte unikátní příšerku, kterou třeba nikdo z vašich kamarádů ani nedokáže napodobit (myšleno ve hře, pokud máte kamarády s žabíma nohama, nesoudím je ani vás).

zdroj: Good Shepherd Entertainment

Válec naštěstí jde zastavit aktivací podivných struktur, což vám dá čas na rozšíření vlastních řad. Noví trebhumové vás budou následovat jako vláček a můžete se mezi nimi i přepínat a určovat, kdo z nich se v co vyvine. Budete s nimi plnit různé puzzly, odtajňovat zdejší příběh a jakmile sezdáte, že je načase pokročit, probořením modré bariéry se válec dá opět do pohybu a začne další závod o život.

Ve videu výše se můžete podívat na prvních 10 minut z hraní, ale připravíte se tím o pár počátečních překvapení. Originálně působící The Eternal Cylinder je odteď do 25. března v uzavřené betě, do které se můžete hlásit zde. Plná hra by měla vyjít ještě letos na počítačích a konzolích.