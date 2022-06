The Elder Scroll 2: Daggerfall vyšel znova v modernizované verzi – a zdarma!

17. 6. 2022 18:00 | Novinky | autor: Jiří Svák

The Elder Scrolls 2: Daggerfall už má za sebou více než čtvrtstoletí a na jeho vizuálu i herních systémech to je poznat. Přesto, anebo právě proto, má za sebou oddanou komunitu modderů, kteří hru neustále vylepšují pro oko moderního hráče, ale rovněž pro aktuální počítače.

Vlajkovou lodí je bezesporu projekt Daggerfall Unity, který klasiku kompletně přepracovává do enginu Unity, což hru umožňuje bez problémů rozběhat i na moderních systémech a vylepšit její grafiku či uživatelskou přívětivost. Moddování hry ale není úplně pro každého, vyznat se v nabídce modifikací, umět je nainstalovat, správně nakonfigurovat i zařídit, aby se mezi sebou netloukly, to vyžaduje nemalou časovou investici a notnou dávku trpělivosti.

O to příjemnější je, že se komunita rozhodla vydat namoddovanou verzi Daggerfallu běžící pod Unity jako nový re-release na GOGu. Pokud byste chtěli vyzkoušet, jak se Daggerfall dnes hraje, tohle je ideální volba. „Daggerfall Unity – GOG Cut“, jak se položka v obchodě nazývá, funguje jako balíček „vše v jednom“, takže po jeho instalaci můžete rovnou hrát druhý díl The Elder Scrolls s výběrem nejlepších modů. A nutno říct, že rozdíl oproti původní hře je opravdu propastný.

Proměn se dočkalo nejen zobrazovací rozlišení, ale i všechny textury, modely, dokonce i systém nasvícení. Některé herní prvky už nejsou pouhé textury, ale povýšily na objekt, co vrhá stín nebo odráží světlo. Celkově teď hra může vizuálem evokovat nějaký indie titul s malovanou nebo cell shaded grafikou, což je na 26 let starou hru úspěch. Rovněž ovládání je příjemnější a zapadá více do konvencí současných her. Dřevné doby PC hraní o sobě nicméně dávají stále vědět především v animacích nebo v chování 2D spritů.

Ostatně, podívejte se sami na srovnávací obrázky výše nebo do galerie:

Za modernizovaný Daggerfall vděčíme především Gavinu „Interkarma“ Claytonovi, který se před více než 10 lety pustil do přepsání hry do enginu Unity, ale zapomenout nesmíme ani na spousty modderů, kteří na základech Gavinovy práce hru přetvořili do aktuální podoby. Seznam modifikací je dostupný na stránce hry, tak si je můžete všechny klidně projít. A sluší se i zmínit retro-youtubera GamerZakh, který tento kompilát vytvořil a zasadil se o jeho samostatné vydání v uživatelsky přívětivé podobě.

Daggerfall Unity – GOG Cut si můžete bezplatně přidat do knihovny na GOGu. Každý tak má šanci si vyzkoušet, zda ho osvěžená klasika znova (anebo snad poprvé?) chytne za srdíčko.