The Division Resurgence vás vrátí do otevřeného světa New Yorku na mobilech

6. 7. 2022 18:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ubisoft to se značkou The Division pořádně rozjíždí. Po prvním a druhém dílu chystá free-to-play odbočku The Division: Heartland, v níž se podíváme do o něco zelenějšího Silver Creeku. Tím ale podpora značky nekončí, jelikož tu máme čerstvé oznámení první mobilní hry v sérii – The Division Resurgence.

I Obnova bude free-to-play střílečkou viděnou z pohledu třetí osoby, které nebudou chybět prvky RPG. A i v případě mobilního titulu dostaneme vedle pěkné grafiky otevřený svět, který budeme svobodně objevovat sami nebo v kooperaci v rámci misí i nejrůznějších událostí a aktivit.

Tím světem je původní město New York, v němž ale The Division Resurgence odvypráví nové příběhy. Ty mají poskytnout nový pohled na klíčové události her The Division a The Division 2. Jako hráči se vtělíme do první vlny agentů Strategic Homeland Division a dostaneme za úkol ochránit civilisty před nepřátelskými frakcemi, které se utvořily po zániku moderní společnosti.

zdroj: Ubisoft

Vedle nového příběhu se těšte i na nové třídy a nepřátele, stejně jako nové kousky vašeho vybavení. Nebude chybět vylepšování výbavy a levelování postavy, čímž si odemknete nové specializace se svými unikátními zbraněmi a udělátky.

Dohromady The Division Resurgence vypadá prostě jako další díl série The Division, který si ale můžete zahrát v MHD na mobilech s Androidem a iOS. Datum vydání sice nedostáváme, ale na oficiální stránce už se můžete hlásit o možnost zúčastnit se některého z plánovaných beta testů.