Terminator 2D: No Fate vypadá jako skvostná pocta kultovnímu filmu

28. 2. 2025 12:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

V nepokrytě vypočítavém útoku na nostalgii starších členů redakce představil tým Bitmap Bureau retro arkádovou akci Terminator 2D: No Fate. V ní si zahrajete za T-800, Sarah Connor, Johna Connora a možná i další, protože bude pokrývat děj filmu Terminátor 2: Den zúčtování a také odvypráví nové příběhy z kontextu jedničky.

Pokud jste si nepustili upoutávku výše, hned tak učiňte, protože pak budete vědět asi vše, co potřebujete. Filmový motiv, k tomu ikonické scény z filmů předělané do 2D střílečky a mlátičky, a hlavně spousta, spousta nostalgie.

Kampaň bude rozdělená mezi mise za Johna Connora, který vede povstání a u toho střílí větší či menší produkty Skynetu, druhá část pak bude řešit útěk před T-1000, kdy vystřídáte více protagonistů. A pokud by vám nestačila kampaň, ve hře bude i Arcade Mode, Infinite Mode, Boss Rush a série misí Mother of the Future.

Popravdě, víc nepotřebuji, protože Terminátora 2 považuji za jeden z nejlepších akčních filmů a viděl jsem ho… inu, mnohokrát. Samotný Terminator 2D: No Fate vyjde 5. září na PC, PS5 a PS4, Xbox Series X/S a One a Nintendo Switch.