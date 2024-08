S T-800 zúčtujeme až příští rok. Terminator: Survivors se odkládá

14. 8. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Chystaný survival v otevřeném světě Terminator: Survivors od autorů závodů Rims Racing z milánské pobočky Naconu se odkládá. Původně měl na Steamu zamířit do předběžného přístupu 24. října letošního roku, nakonec se ale po stopách přeživších Soudného dne vydáme až příští rok.

„Odložit vydání hry bylo rozhodně těžké, ale věříme, že nám dodatečný čas umožní zajistit, aby naše vize postapokalyptického světa Terminátora splňovala očekávanou úroveň kvality,“ uvádí generální a kreativní ředitel Nacon Studio Milan, Marco Ponte.

Dear Survivors, we have an important update about Terminator: Survivors. pic.twitter.com/LkVJyEHriX — Terminator: Survivors (@SurviveTheT800) August 12, 2024

Novou hru s Terminátorem studio poprvé naznačovalo už v roce 2022, až letos v únoru ale dostala jméno a my konkrétnější představu. Děj nás zavede do roku 2009 po událostech prvních dvou filmů, čtyři dny po Soudném dni, kde skupina přeživších bojuje o zdroje s ostatními lidskými frakcemi, ale také se Skynetem. Respektive s jediným jeho zástupcem v podobě T-800, který nicméně bude o to nezastavitelnější. Tvůrci chtějí, abyste se neustále cítili jako kořist a byli si dobře vědomí toho, že tam venku vždycky někde číhá.

zdroj: Nacon

Do toulek postapokalyptickým světem se budete moct pustit sami, ale také v kooperaci až pro čtyři hráče. Autoři slibují, že se ve hře setkáte s ikonami filmové série. Kromě akce vás čeká také budování vlastní základny, plížení a další prvky boje o přežití.

Terminator: Survivors vyjdou příští rok nejprve v předběžném přístupu na PC, plná verze se pak vydá i na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.