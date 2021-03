Temné RPG Black Legend brzy otestuje vaše alchymistické dovednosti

3. 3. 2021 10:24 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Píše se 17. století v zemi inspirované Belgií a Nizozemskem a ve městě Grant dochází k devastující katastrofě. Alchymista Mephisto namíchal zbrusu nový utrejch, ze kterého se vyklubala mlha zahalující celé město. A bez protijedu v takové mlze dlouho nepřežijete. Mephisto namíchal spoustu dávek pro obyvatele Grantu, aby odčinil, co napáchal, ale pak se zdejchnul. Protilátky došly a město zachvátila ještě větší temnota.

Ostatní alchymisté dali hlavy dohromady a přišli na vlastní lék. Mělo to ale háček – k jeho výrobě potřebovali lidskou krev. Zpočátku darovali svou vlastní a pomáhali lidem z ulice, ale postupem času se jim to zvrtlo: Potřebovali více krve, takže si ji začali brát násilím. Nabízeli občanům možnost přidat se do jejich řad, nebo se stát dárci.

A v tu chvíli přicházíte na scénu vy, žoldák z právě ukončené války probíhající za hradbami Grantu. Vaše strana prohrála, jste zajatci a král vítězné strany vám dá na výběr: oprátku, nebo výlet do prokletého města. Volíte druhou možnost a jdete v partě dalších stejně smýšlejících žoldáků jednou provždy odstranit děsivou mlžnou bariéru.

Black Legend je fantasy RPG s tahovými souboji ve svém jádru připodobitelné například Mutant Year Zero: Road to Eden. I zde totiž volně pobíháte ulicemi města, hledáte poklady a plníte úkoly a teprve když spatříte nepřítele, dojde na tahový souboj. Máte ve svých rukou, ze které strany ke kultistům a zplozencům zla naběhnete, abyste v následné bitvě získali co největší výhodu.

Do svých řad budete verbovat bojovníky příslušející do jedné z patnácti tříd, přičemž důraz bude kladen na alchymii a kombinace schopností jednotlivých postav. Dojde jak na souboje na blízko, tak na palné zbraně.

Hra je pěkně temná a trochu mi atmosférou připomíná hry ze série Dark Souls, jen je víc uvěřitelná díky snaze autorů o napodobení dobové architektury. Black Legend vyjde již 25. března na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.