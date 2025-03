Temná metroidvanie Mandragora láká na irskou mytologii i na příběh od autora VtM: Bloodlines

28. 2. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Primal Game chystá ve spolupráci s vydavatelstvím Knights Peak akční RPG viděné z boku zasazené do temného fantasy světa. Nejprve se jmenovalo jen Mandragora, k čemuž tvůrci nedávno přidali podtitul Whispers of the Witch Tree. Zčásti proto, aby poodhalili trochu víc z atmosféry, ale taky kvůli tomu, že mají ambice v nově vznikající potenciální sérii zájem pokračovat i do budoucna a v rámci úvodní hry položit základy něčemu mnohem většímu.

Akční RPG v sobě snoubí prvky žánrů soulslike a metroidvanie. Procházet a prozkoumávat v něm budete labyrint světa znetvořeného entropií, která do středověkého zasazení vypustila hordy monster z nočních můr. Počet typů nepřátel se prý blíží stovce, kdy na vaše údery čeká patnáctka unikátních bossů, k nimž si ale postupně budete muset poodemykat cesty objevováním a získáváním nových schopností.

zdroj: Primal Game Studio

Se skvadrou rozmanitých nepřátel se budete moct vypořádat podobně bohatým arzenálem zbraní, kterých v truhlách a skrýších můžete najít víc než sto čtyřicet – meče, sekery, kopí a mnoho dalších. V číslech nezaostává ani strom schopností, kde najdete téměř dvě stovky unikátních, aktivních i pasivních schopností v rámci šesti startovních tříd, jejichž prvky ale budete moct mixovat víceméně libovolně mezi sebou. Boj má být klasickou drsnou, ale odměňující výzvou, která vyžaduje přesnost a chytré kombinace nabídnutých mechanismů.

Z příběhového pozadí zatím Primal Game neprozrazují mnoho, kromě toho, že vychází z irského folklóru, kam se dvojice zakládajících vývojářů vydala téměř před deseti lety na výlet. Tajnosnubně napovídají, že vás čeká všechno, co byste o temné fantasy čekali – tajemství, nebezpečí a neustálé dumání, co dalšího by se ve stínech mohlo skrývat.

Slibují přitom i náročné morální volby, které pomohou přetvářet podobu světa, a hned několik různých konců. Za zmínku přitom stojí, že příběh Mandragory pochází z pera Briana Mitsody, který se v tomto ohledu zasloužil o jedno z nejlepších RPG všech dob, Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

Pokud vás nenaláká ani potenciálně výborný scénář, můžete si k Mandragoře zkusit najít cestu třeba přes hudbu. Soundtrack složil Christos Antoniou z řecké deathmetalové kapely Septicflesh, ve hře ho uslyšíte v provedení pražského orchestru FILMharmonic.

zdroj: Knights Peak

Mandragora: Whispers of the Witch Tree vychází 17. dubna 2025 na PC, PS5, Xbox Series X/S a Switch. Autoři rovnou varují, že nepůjde o žádného drobečka – na dohrání si vyhraďte kolem 40 až 50 hodin.