Techland stahuje z prodeje edici Dying Light 2 s novým spin-offem The Beast zdarma

Techland přestane prodávat Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition potom, co jejím majitelům přislíbil zdarma nový spin-off Dying Light: The Beast. Oznámili to v příspěvku na sociální síti X. Pokud s nákupem váháte, máte na její pořízení ještě měsíc – edice i upgrade ze základní hry z obchodů zmizí až 30. září.

Pilgrims, we will be removing the Ultimate Edition and Upgrade to Ultimate Edition for Dying Light 2 Stay Human from all platforms on September 30. Please note: players who already own either the Ultimate Edition or Upgrade to Ultimate Edition will not be affected. pic.twitter.com/yacjbGEMMz