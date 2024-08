V Dying Light: The Beast dáte zombíkům ochutnat vlastní medicínu

20. 8. 2024 21:55 | Novinky | autor: Jan Slavík

Hned zkraje letošní Gamescom Opening Night Live jsme se dočkali zajímavého oznámení, o které se postaral polský Techland: Chystá se samostatně hratelný spin-off z univerza akčních survivalů, které se proslavilo divokým parkourem, davem krvelačných mrtvoláků a mimořádně děsivými nocemi – Dying Light: The Beast. Oznamovací upoutávku můžete zhlédnout výše.

Prostého mordování zahnívajících zástupů není nikdy dost, ale, jak už napovídá podtitul, role se tentokrát do jisté míry obrátí. V The Beast se totiž vrací protagonista prvního dílu Kyle Crane. A kdo jedničku (respektive datadisk The Following) dohrál, moc dobře ví, že takový návrat nemůže proběhnout jen tak, vzhledem k tomu, že hra nabízela dva konce, z nichž ani jeden pro hrdinu nedopadl úplně růžově.

Nové dobrodružství začíná, když Crane po třinácti letech prchá ze zajetí. Svým věznitelům se chce pomstít, ale brzy vyjde najevo, že tady půjde o víc než jen o prostou přízemní odplatu. Svět se za třináct ztracených roků změnil k nepoznání a jen prosté přežití nebude jen tak, natož pak snaha zachránit nevinné. Pokud tedy vůbec ještě nějací zbyli.

Jakmile půjde do tuhého, pomůže titulní Šelma. Dlouhé roky pokusů a experimentů se na Cranovi povážlivě podepsaly a jeho DNA se postupem času propletla s DNA nemrtvých tak, že vznikla vlastně úplně nová bytost. Vnitřní běs tepe nepoznanou silou a jen čeká, až mu povolíte obojek a roztrháte nepřátele vejpůl. Doslova.

V praxi to volně přeloženo znamená, že si tentokrát zahrajete za hrdinu s novými nadpřirozenými schopnostmi. Fanoušci série nicméně samozřejmě nebudou ochuzeni ani o hratelnost, kterou očekávají: The Beast se bude odehrávat v kdysi malebném resortu Castor Woods, kde najdete otevřenou krajinu, přírodní památky, vesničky i industriální komplexy. Po všem půjde lézt, ze všeho půjde skákat a stranou nezůstane ani starý dobrý denní cyklus – za světla si užijete průzkum a paběrkování, noc pak připomene, že ani Šelma není všemocná a přijde lítý boj o holý život.

Dying Light: The Beast půjde hrát v kooperačním režimu s třemi dalšími dobrodruhy, ale vývojáři se dušují, že zkrátka nezůstanou ani sólisté a hra nabídne plnohodnotný zážitek i v režimu pro jednoho hráče. Dohrání by mělo zabrat okolo dvaceti hodin. Datum vydání zatím neznáme, víme však, že hra zamíří na PC a starou i současnou generaci konzolí.