Tchia – rozkošná hra, která hledá inspiraci v Nové Kaledonii

9. 9. 2021 22:32 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Souostroví Nové Kaledonie leží mezi Fiji a Austrálií a svojí rozlohou byste ho do Česka nacpali hned čtyřikrát. Právě odsud je ale maličké indie studio Awaceb. To v místním jazyce znamená něco jako: „je to v pohodě“ a přesně takovou atmosféru chtějí vyvolat i v jejich nové chystané hře Tchia.

zdroj: Sony

Ta si bere inspiraci z krajiny, flóry a fauny, kultur, hudby, jazyků, folklóru a tradic, které se v Nové Kaledonii prolínají. Proto například i všichni dabéři pochází právě odsud. Zároveň tu nechybí i nějaké ty fantaskní prvky. Ostatně podle slov hlavního šéfa vývoje, Phila Crifo, si tým bral inspiraci například od velikánů jako je Studio Ghibli, kteří vždy dokázali propojit kouzelný svět s tím naším.

Samotná hra pak kromě otevřeného světa, co vybízí k prozkoumávání, nabízí i možnost tzv. Soul Jumping. Díky téhle schopnosti jde převzít kontrolu nad jakýmkoli předmětem nebo zvířetem ve světě. Všechny mají vlastní způsob ovládání či speciální schopnosti, které můžete využít k cestování, řešení hádanek nebo třeba odhalování tajemství.

Jestli tak hledáte něco na pořádný relax, nebo snad hru, kterou byste si mohli zahrát se svými ratolestmi, Tchia vypadá, že by mohl být kousek pro vás. A kdo ví, třeba se dozvíte i něco víc o malých ostrůvkách na druhé straně planety. Hra by měla vyjít příští rok pro PlayStation 4, PlayStation 5 a Epic Game Store.