Tchajwanská ratingová společnost prozradila existenci Crash Bandicoot 4

Vydavatel dnes prostě nemůže udělat věci po svém. Chystané hry si totiž pro různé trhy musíte nechat ohodnotit specializovanými společnostmi, které posoudí, jaké nálepky s věkovými omezeními a dalšími aspekty nesmí na krabičce chybět. A tyto společnosti nemají ve zvyku držet jazyk za zuby. Díky tchajwanské ratingové společnosti proto víme o existenci nového Crashe Bandicoota.

Jmenuje se podle všeho Crash Bandicoot 4: It's About Time. Hru vyvíjí studio Toys for Bob zodpovědné za výborný remake Spyro Reignited Trilogy a víme, že se chystá minimálně na PlayStation 4, Xbox One a Xbox Series X.

Dozvídáme se i něco málo z příběhu: „Crash tráví svůj volný čas relaxací a průzkumem svého ostrova ve své době, tedy roce 1998, když tu náhle narazí na tajemnou masku Lani-Loli ukrytou v jeskyni. Jde o jednu z kvantových masek, která navíc zná Crashova věrného přítele – masku Aku-Aku. Naši hrdinové se po výskytu kvantových masek a kvantových trhlin rozhodnou prozkoumat různé časové roviny a dimenze a zastavit kohokoliv, kdo je za tohle všechno zodpovědný.“

Hlavní zápletka je tedy docela podobná té v nedávno oznámeném pokračování Ratchet & Clank: Rift Apart a zdá se, že na plnohodnotné odhalení čtvrtého Crashe už nebudeme čekat dlouho. Vybraným novinářům (nás bohužel vyjímaje) se totiž dostala do rukou sada puzzlů o 200 dílcích dávajících dohromady obrázek prapodivné masky. Dejte si dvě a dvě dohromady a už víte, jak bude vypadat Lani-Loli.

Puzzle jsou navíc doprovozené vzkazem „Něco malého na ukrácení ČASU“, což podporuje výše načatou zápletku. A pokud byste stále měli pochybnosti, tak pod vzkazem stojí: „Tvůj oblíbený Bandicoot“. Oznámení je tedy na spadnutí.