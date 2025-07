Taxi mise, nemovitosti i návrat Pagani. Test Drive Unlimited Solar Crown láká na další rok

22. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Loňský Test Drive Unlimited Solar Crown se dá považovat za velké zklamání. Nicméně, pokud se vám hra i přesto válí někde v knihovně, budete mít zanedlouho důvod se k ní vrátita a vyzkoušet, jestli všechen ten nový obsah a změny stojí za to.

První rok po vydání se simkáda soustředila hlavně na četné problémy s výkonem, hratelností, síťovou stabilitou. Hru rozšířily taky dva nové druhy misí navigace a konvoj. Závěr prvního roku od vydání, které proběhlo v září tak ještě hru obohatí o kasino – můžete sázet peníze na automatech a v pokeru – a o továrí závody pro neupravená auta tak, jak jste je koupili od výrobce.

zdroj: Nacon

S druhým rokem podpory tvůrci v Kylotonnu slibují ještě více a rozmanitějšího obsahu a úprav herního enginu. Veškerý obsah má být navíc zdarma s výjimkou některých prémiových tratí, které obdrží pouze majitelé Solar Passu. Každá sezona přivítá samozřejmě i nové vozy, počínaje luxusní automobilkou Pagani a zaměřením na asijské značky.

Počátkem října se do série vráti taxi mise, přepracovaná herní ekonomika. KT Engine obdrží facelift s lepším výkonem a grafikou. V lednu přibude další typ misí, o kterém si rozhodne komunity, v dubnu příštího roku se pak update zaměří na PvP a multiplayer. No a příští rok v červnu se vrátí možnost nakupovat nemovitosti z prvních dvou Test Drive her, stejně jako mise s extrémní obtížností a režim pasažéra. Nacon se před každou další sezonou podělí o podrobnější informace.

Vydavatel spolu s Kytolonnem dělá všechno pro to, aby zahladil zklamání po vydání. Z Test Drive Unlimited Solar Crown byl například rozladěný i Patrik, který hře dal dokonce trojku. „Na pokračování milovaného Test Drive Unlimited jsem čekal jako na smilování a čekám dál. To, co se značkou předvedlo studio Kylotonn, se nedá počítat ani za špatný pokus. Test Drive Unlimited Solar Crown má sice zábavný jízdní model, ale tím končí nejkratší možný výčet pozitiv. Je to špatná hra, které chybí obsah, optimalizace a vizuál odpovídající produkci alespoň minulé generace,“ psal loni na podzim v recenzi.