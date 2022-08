Tales from the Borderlands 2 zřejmě vyjde už v říjnu

18. 8. 2022 16:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Tales from the Borderlands byla jedna z nejlepších her od studia Telltale a zároveň jedna z nejlepších her se značkou Borderlands. A tak je smutné, že na její pokračování musíme čekat dlouhých osm let. Oficiální oznámení dvojky jsme dostali před několika měsíci a přišlo rovnou s příslibem, že se prý dočkáme ještě letos. A to teď potvrzuje i zveřejnění produktové stránky na Amazonu, podle které se dočkáme už 21. října.

Podle Amazonu, ze kterého stránka hry bleskurychle zmizela, se s říjnovým vydáním počítá snad na všechny relevantní platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a Switch, jak reportuje Eurogamer. Chybí snad už jen mobilní a cloud verze a bylo by to komplet.

Na druhých Tales from the Borderlands už ale nepracují v Telltale, které svého času v podstatě implodovalo, nýbrž přímo v Gearboxu, který je zodpovědný za zbytek produktů v rámci značky. Podle Amazonu by se dvojka měla chlubit novou sestavou (Fran, Anu, Octavio) a taky víceméně stejnou strukturou hratelnosti, opět nás tedy nejspíš čeká adventura podobného střihu jako u jedničky.

Pokud má Amazon pravdu, dočkáme se oznámení data vydání pravděpodobně velice brzy, dost možná už příští týden na Gamescomu. A protože se v posledních měsících odkládá skoro všechno, co není pevně přišroubované, bude případné říjnové vydání Tales from the Borderlands vítaným zpestřením stále chudnoucí druhé poloviny roku.