Gearbox oživuje příběhové Tales from the Borderlands

Asi nikdo si nemyslel, že by Gearbox svou nejvýdělečnější značku pohřbil se završením trilogie Borderlands. Oznámení plnohodnotného čtvrtého dílu sice ještě nepřišlo, zato jsme se od té doby dočkali spin-offu Tiny Tina’s Wonderlands, ještě letos by do kin měla zamířit i filmová adaptace a dle čerstvého oznámení se vrátí také příběhová adventura Tales from the Borderlands.

Gearbox to oznámil na oficiálním Twitteru – první sezóna, kterou s poskytnutou licencí vytvořilo studio Telltale Games, se dočká pokračování. O původních tvůrcích nicméně v oznámení není žádná zmínka, spolu s Gearboxem se o dvojku (či druhou sezónu) postará vydavatelství 2K.

There are more stories to explore in the #Borderlands universe. An all new Tales from the Borderlands adventure is coming in 2022 from @GearboxOfficial and @2K.



Stay tuned for a full announcement this summer! pic.twitter.com/xsFbRZ5eHo