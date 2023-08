Take-Two zařízla mod pro GTA V, který nabízel konverzace s NPC pomocí AI

17. 8. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Před několika dny jste mohli v různých koutech internetu zaznamenat zmínky o nové zajímavé modifikaci pro GTA V: Příběhový mod s názvem Sentient Streets vyprávěl o hrozbách umělé inteligence, přičemž ale k oživení rozhovorů využíval právě AI s využitím LLM (large language model). Posloužila k tomu technologie Character Engine od Inworldu a o převod generovaného textu v uvěřitelnou řeč se pak staraly nástroje od společnosti ElvenLabs.

„Vždycky jsem chtěl vytvořit virtuální svět jako v GTA, ale v takové verzi, v níž by šlo mluvit s NPC jako se skutečnými lidmi,“ říkal ke svému projektu autor modifikace vystupující pod přezdívkou Bloc. „Doufám, že pomocí tohohle modu ukážu, že AI ve videohrách nemusí znamenat jen naprostou nahodilost a nepředvídatelnou hratelnost, a že hry, které chtějí sdělovat nějaký příběh, mohou obohatit své vyprávění pomocí LLM.“

Jenže rozepisovat se o tom, co v modu bylo či co jím chtěl autor ukázat, už je bohužel procházka s křížkem po funuse, protože do věci se vzápětí vložili právníci Take-Two. Video předvádějící modifikaci zmizelo z internetu kvůli stížnosti ohledně porušení DMCA a záhy poté ho na věčnost následoval i samotný mod.

Bloc tvrdí, že vlastně ani neví proč: „Nikdo z Take-Two se se mnou nespojil a na nic se neptal, prostě jenom všechno z ničeho nic odstranili.“ Prý by si o problému rád promluvil, ale protistrana o komunikaci nejeví zájem. „Musím říct, že pro mě jako pro někoho, kdo na sérii GTA vyrostl a užíval si ji dlouhé roky, je takhle nepřátelský přístup velmi skličující.“

Autor dodává, že na modifikaci nijak nevydělával, že měla otevřený zdrojový kód, že nevyužívala žádné zvukové assety přímo z GTA V a nic nikam dál nešířila.

Sentient Streets se i přesto odebere na hřbitov popravených projektů a příběh tím s největší pravděpodobností skončí, protože Bloc se nehodlá pokoušet situaci nijak vyostřovat: „Jsem jeden samotný modder, který se svému koníčku věnuje ve volném čase, a nemám prostředky, abych se v podobné situaci mohl bránit. A abych pravdu řekl, nemám ani čas, který bych tím mohl trávit. Ale fakt, že korporace mohou ze svévolných důvodů během nepatrného okamžiku někomu zničit celou práci, je silně demotivující.“