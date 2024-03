Tak to se nepovedlo. Kolekce Star Wars: Battlefront Classic je průšvih

Jak těžké je znovu vydat takřka dvacet let staré hry? Star Wars: Battlefront Classic Collection ukazuje, že docela dost. Remasterované kousky Star Wars: Battlefront a Star Wars: Battlefront II (pozor, neplést s novějšími Battlefronty od Dice) se minulý týden k hrůze všech ukázaly ve velmi nelichotivém světle. Porty starých masivních stříleček z populárního světa Hvězdných válek jsou totálním zklamáním, velkou měrou kvůli katastrofálnímu technickému stavu.

Například na Steamu dalo z více než 5 500 lidí jen 18 % palec nahoru, a proto u titulu svítí rudou barvou světelného meče Dartha Vadera hodnocení extrémně záporné. A co hráčům vadí? Příšerný síťový kód, problémy s připojením k serverům, chybějící zvukové efekty, textury, filmečky v kampani, neregistrování zásahů a bugů více, než kolik je v Impériu Stormtrooperů. Řada uživatelů tak ostatním vzkazuje, že je mnohem lepší hrát původní hry s nějakým grafickým modem.

V den vydání byly k dispozici pouze tři servery, což je pro hru, kterou si asi většina lidí zakoupila kvůli masivním online přestřelkám, absolutně nedostačující. Studio Aspyr kapacity sice zvýšilo, ale to se neobešlo bez vysokého pingu, lagů a dalších technických přešlapů, které hraní online v podstatě znemožnují.

Možná by se mohlo zdát, že podobná situace nastala i v případě nedávného vydání milovaných Helldivers 2. Jenže tady se bavíme o opravdu starých hrách, které jsou v kolekci v objektivně v horším stavu, než kdybyste si zakoupili původní, dobové kopie. Mimochodem, Helldivers 2 jsou o jen asi pět eur dražší než dvojbalení téměř dvacet let starých titulů.

„Během vydání jsme měli několik kritických chyb v naší síťové infrastruktuře. Kvůli tomu hráči zažívali vysoký ping, problémy s matchmakingem, pády a chybějící servery v nabídce her. Snažíme se chyby opravit a zároveň zvýšit stabilitu serverů,“ přispěchal s omluvou a slibem nápravy Aspyr.

Tím ale výčet průšvihů nekončí. Ve hře byla například modifikace od uživatele iamashaymina, jednoho z členů komunity, který dlouho po vydání střílečku skrze mody zlepšoval. Ve Star Wars: Battlefront Classic Collection se jeho práce objevila bez svolení i bez zmínky v titulcích. Aspyr se přitom dušoval, že hra neobsahuje žádný kód nebo obsah, který by neměl přiznané autorství. O přivlastnění modu informoval server IGN.

'The upcoming release of Star Wars: Battlefront Classic Collection does not include any code or content that is taken from uncredited sources.'https://t.co/GjrJY2E0wM

I am not in the Credits @AspyrMedia