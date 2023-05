Tajná místnost v Counter-Striku ukazuje Rusům pravdu o Ukrajině

4. 5. 2023 13:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Finský zpravodajský portál Helsingin Sanomat přišel se zajímavým nápadem, jak do Ruska, které se snaží uzavírat informační kanály ze Západu a potírat jakékoliv zdroje informací rozporující státní propagandistický narativ, propašovat pravdu o dění na Ukrajině. Využívá k tomu Counter-Strike: Global Offensive, populární multiplayerovou střílečku, která v Rusku není zakázaná a dle informací portálu ji hrají zhruba čtyři miliony Rusů, zejména mladých mužů.

Novináři za tím účelem navázali spolupráci s renomovanými tvůrci map, kteří v obavách z možných represí zůstávají v anonymitě, a společně vyrobili mapu de_voyna znázorňující slovanské město. Jakmile v této mapě zemřete, můžete se při čekání na další kolo volně pohybovat a najít místnost plnou výjevů z válečného dění na Ukrajině.

Místnost informuje o třech konkrétních příbězích: V první řadě o nechutném masakru civilistů v Buči, nalezených masových hrobech a mučení obyvatel. Ruská vláda se snaží událost podávat jako ukrajinskou fintu, protože si prý obyvatele postříleli sami a pak jejich těla naaranžovali do ulic. Tohle zhůvěřilé tvrzení novináři vyvracejí vlastními snímky, protože Helsingin Sanomat měl reportéry přímo na místě.

zdroj: Reddit/tokenDE

Místnost dále vypráví o Juriji Glodanovi, Ukrajinci, který v Oděse odešel na nákup a ruská raketa mu mezitím zabila celou rodinu.

zdroj: Reddit/tokenDE

Třetí zpráva se nakonec zaměřuje na útoky na civilní cíle a padlé Rusy. Ztráty ve válce se samozřejmě špatně odhadují, vzhledem k tomu, že obě strany celkem očekávatelně přehánějí, když hovoří o škodách způsobených protivníkovi, a naopak zamlčují vlastní neúspěchy. Helsingin Sanomat s odvoláním na nezávislý výzkum odhaduje, že během ročního konfliktu přišlo na Ukrajině o život zhruba 70 tisíc Rusů. Čísla ale klidně mohou být větší, Washington například odhaduje stotisícové ruské ztráty jen za poslední půlrok a dalších sto tisíc mrtvých za osm měsíců před tím.

zdroj: Reddit/tokenDE

Myšlenka informovat běžné Rusy je samozřejmě chvályhodná, ale do idealistické snahy je bohužel nutné bodnout pragmatické vidle. Zaprvé se stále jedná o komunitní mapu, takže dokud ji Valve nepovýší na oficiální turnajové kolbiště nebo alespoň nepřidá do matchmakingu, její dosah bude vcelku minimální. Vědí to samozřejmě i sami novináři z HS a prosí, aby lidé šířili povědomí o jejich projektu a přesvědčovali ruské hráče, aby si de_voynu zahráli.

Zpráva o existenci mapy probíhá světovými médii, povědomí by tudíž bylo, jenže... Kolik Rusů si ji nakonec vážně zahraje? Kolik z nich objeví tajnou místnost? A hlavně, kolik bude opravdu překvapených tím, co tam najde? Západní informace ohledně války sice tamější vláda oficiálně blokuje, ale dostat se k nim vůbec není nemožné.

Otevře místnost někomu oči, nebo nad ní Rusové opojení vládní propagandou s naočkovaným pocitem vlastní nadřazenosti mávnou rukou, protože jim je realita tak nějak jedno nebo o ní dokonce moc dobře vědí a schvalují ji? Řešení skrýt místnost za čekání na další kolo mi ostatně též nepřijde úplně ideální – prodlevy v Counter-Striku bývají maximálně minutové, je to dost, aby se vůbec někdo stihl podívat a začíst?

Na druhou stranu, každou snahu je potřeba cenit. A i kdyby snad jedinému Rusovi po zhlédnutí tajné místnosti došlo, že prosazovat zájmy agresí je zkrátka a dobře ohavnost, nebyla práce na mapě zbytečná.