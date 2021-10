Tajemné video s Andym Serkisem gratuluje hráčům k neznámé platinové trofeji

13. 10. 2021 17:59 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Na YouTube kanálu PlayStationu se objevilo video, ve kterém herec a režisér Andy Serkis gratuluje hráčům k zisku platinové trofeje. Je to ovšem tak trochu záhada, protože nikdo neví, o jakou platinovou trofej se vlastně jedná.

Andy Serkis se pouze představí jako režisér filmu Venom 2 Let There be Carnage a pak pokračuje: „Gratuluji k získání platinové trofeje, to je docela úspěch. Dobrá práce.“ O hře není zmínka ani v popisku. Video je samo o sobě neveřejné, to znamená, že se k němu nedostanete na běžném seznamu obsahu kanálu, ale musíte mít přímo odkaz.

Je tedy otázka, k čemu se platinovka váže. Andy Serkis si získal světový ohlas hlavně díky skvělému zpracování filmového Gluma, kterého nejen nadaboval, ale především se postaral i o motion capture, tedy záznam pohybů. Videoherní Glum si ovšem svoji premiéru odbyde až příští rok, navíc Serkis se tentokrát dabingu neujme.

Nejspíš tedy půjde o nějaké spojení s filmem Venom 2 Let There be Carnage, z něhož můžete ve videu vidět i krátké záběry. Venom jako postava se navíc chystá i do Spider-Mana 2. Problém je, že druhý Spider-Man je naplánovaný až na rok 2023 a o hře, co by byla spojená přímo s chystaným filmem, nikdo neví.

Celé to je tedy vážně tajemné. Ovšem vzhledem k tomu, že video je stále ke zhlédnutí na oficiálním kanálu, se asi brzy dozvíme víc.