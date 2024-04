Tahovka Songs of Conquest vyjde v květnu i s novou kampaní

23. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Moment, na který čekají všichni pravověrní fanoušci série Heroes of Might and Magic, se kvapem blíží. Studio Lavapotion a vydavatelství Coffee Stain oznámili termín, kdy jejich Heroesy výrazně inspirovaná fantasy tahovka Songs of Conquest po dvou letech opustí předběžný přístup. V kalendáři si tak můžete šestiúhelníčkem obkreslit datum 20. května.

Společně s plnohodnotným vydáním přibude do hry také čtvrtá singleplayerová kampaň. Ta se tentokrát zaměří na národ pouštních obchodníků a žoldnéřů Barya, kteří rovným dílem milují zlato a střelný prach.

Studio Lavapotion se svému tahovému dobrodružství během uplynulých dvou let věnovali vrchovatou měrou – kromě přidání třetí kampaně za Lothy přepracovali i ty stávající dvě, vylepšili umělou inteligenci nepřátel, stejně jako do hry kupříkladu přibyly simultánní tahy. Péče se dostala i fanouškovskému obsahu, modifikacím a generátoru map.

„Songs of Conquest jsou výsledkem několika let vášně, tvrdé práce a lásky k žánru. Vidět je dosáhnout verze 1.0 je pro nás neuvěřitelným milníkem. Jsme moc hrdí na to, kam se hra v rámci předběžného přístupu posunula, a nebylo by to možné bez skvělé zpětné vazby a podpory hráčů,“ vyjadřuje své díky hlavní designér Carl Toftfelt.

„Obsah, který přidáme ve verzi 1.0, bohatě rozšíří možnosti toho, co Songs of Conquest mohou nabídnout. Doufáme, že se bude líbit stávajícím fanouškům, stejně tak se nemůžeme dočkat toho, až do světa Aerboru v květnu pozveme nové dobrodruhy,“ dodává Toftfelt.

Songs of Conquest jsou v předběžném přístupu dostupné na Steamu, Epic Games Store a GOGu, v plné verzi vyjdou 20. května tamtéž.