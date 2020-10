Switch láme prodejní rekordy, kraluje už 22 měsíců v řadě

Pohledy konzolových hráčů jsou upřeny na příští měsíc, kdy konečně dorazí očekávaná nová generace hardware od Sony a Microsoftu. Xbox Series X a S spouští celosvětové prodeje 10. listopadu, PlayStation 5 na náš trh dorazí přesně za měsíc, tedy 19. listopadu, s týdenním zpožděním oproti některým západním trhům. A zatímco se čeká, že launch obou zařízení bude velmi úspěšný, ten třetí vzadu láme rekordy.

Nintendu se s hybridní konzolí Switch nebývale daří. Letošní jaro si firma pojistila masivním hitem Animal Crossing: New Horizons, který během karantény hrál v mojí sociální bublině snad úplně každý, koronavirus ale výrazně přispěl třeba i k popularitě fitness zařízení Ring Fit Adventure, které bylo dlouhé měsíce beznadějně vyprodáno.

Italský analytik Manuel Tolu, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou Ryng a dlouhodobě se zabývá prodeji konzolí, přišel se zajímavou zprávou: Switch překonal rekord v počtu měsíců, kdy vládl prodejům konzolí. První pozici drží už dlouhých 22 měsíců, od prosince 2018. Až dosud rekord držel veleúspěšný Xbox 360 s 21 měsíci v průběhu let 2011 až 2013.

Ryng dodává, že nadvláda Switche může dál trvat, říjen má podle všeho stále jistý a bude zajímavé sledovat, jak se mu bude dařit v listopadu v konkurenci přicházející nové generace.

Switch was the best selling console in USA for 22 consecutive months, since Dicember 2018.

This is a new record.

The previus record was for Xbox 360, which has been the best selling console for 21 months from August 2011 to April 2013.