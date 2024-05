Survivalový hit Valheim konečně dostal nový biom Ashlands

15. 5. 2024 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Valheim byl mým velkým miláčkem před dlouhými třemi lety, po porážce všech tehdy dostupných bossů jsem ale hru odložil a následně si našel jiné survivalové favority, jako jsou třeba Sons of the Forest nebo aktuální V Rising. Valheim nicméně nehází flintu do žita a po dlouhém čekání konečně dostává velkou aktualizaci s názvem Ashlands.

Ta přináší především eponymní novou oblast, spolu s ní ovšem do hry přibude také víc než 30 zbraní, nové typy bomb a munice, 3 sety zbroje, dva pláště, přes deset nových tvorů, víc než 70 stavitelských prvků, pětice upgradů výrobních stanic, 30 nových materiálů, víc než 15 nových lektvarů a jídel a samozřejmě nová hudba, eventy i herní mechanismy.

Mezi ty patří třeba nebezpečný popel, který v Ashlands padá z nebe a zraňuje nepřipravené bojovníky. Pokud navíc v této oblasti postavíte něco ze dřeva, vystavujete se nebezpečí požáru, který se dokáže šířit i mimo hranice biomu. Pohyb v Ashlands vám bude znepříjemňovat láva, připravte se tedy na budování vlastních cest. Navíc i místní povodí je vařící, jeho vlnám tedy mohou vzdorovat jen ty nejodolnější lodě.

Těšit se můžete i na okupování pevností se dvěma novými obléhacími stroji. Své zbraně budete moci vylepšovat různými drahokamy, které jim následně propůjčí magické schopnosti.

Valheim je momentálně na Steamu k mání za polovic a v ceně necelých deseti eur dostanete hromadu zábavy, kterou si můžete vychutnat sami, ale ještě líp obstojí s přáteli.