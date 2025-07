Supermassive Games znovu propouští a odkládají svůj horor Directive 8020

23. 7. 2025 9:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tvůrci interaktivního hororu Until Dawn a antologie The Dark Pictures opět čelí nelehké situaci. Studio Supermassive Games oznámilo další propouštění zaměstnanců a zároveň odklad očekávaného hororu Directive 8020. Důvodem jsou „náročné a neustále se vyvíjející podmínky“ v herním průmyslu, které podle oficiálního vyjádření nutí studio k restrukturalizaci.

„Jak přizpůsobujeme strukturu týmu těmto změnám, museli jsme učinit velmi těžké rozhodnutí a zahájit konzultační proces, během něhož očekáváme ztrátu až 36 kolegů,“ uvedla společnost v prohlášení. „Toto rozhodnutí nebylo učiněno lehkovážně a víme, že pro všechny dotčené půjde o nesmírně náročné období. Naší absolutní prioritou bude nabídnout maximální podporu těm, kterých se to týká.“

A statement from Supermassive Games. pic.twitter.com/Vom1CSGYGs — Supermassive Games (@SuperMGames) July 22, 2025

Zatímco práce na Little Nightmares III, které Supermassive vyvíjí pro Bandai Namco, údajně pokračují beze změny a jejich vydání je stále plánované na 10. října, jiný projekt dopadl hůř. Directive 8020, první díl nové kapitoly série The Dark Pictures, se odkládá na první polovinu roku 2026. Studio vysvětlilo, že delší vývoj umožní vytvořit lepší hru a vyjádřilo vděk fanouškům za trpělivost: „Odezva na hru zatím byla fantastická a toto dodatečné časové okno nám pomůže doručit to nejlepší, co si naši fanoušci zaslouží.“

Directive 8020 bude sci-fi survival horor s herečkou Lashanou Lynch v hlavní roli, kterou si můžete pamatovat z bondovky Není čas zemřít nebo z marvelovských snímků, kde ztvárnila Marii Rambeau. Hra měla původně vyjít letos v říjnu, ale po únorovém propouštění, kdy o práci přišlo skoro 150 lidí, jde už o druhou velkou ránu pro studio během jednoho roku.

Supermassive Games, které spadá pod vydavatelskou skupinu Nordisk Games (vlastní i Avalanche Studios), tak není výjimkou ve vlně problémů, které v posledních letech zasahují celý herní průmysl. Jen letos propouštěly desítky známých herních firem, včetně Microsoftu, který zrušil několik projektů a uzavřel i některá ze svých interních studií.

Fanoušci a fanynky temných příběhů s hromadou rozhodování si tak na nový přírůstek do sbírky The Dark Pictures budou muset počkat déle. Nezbývá než doufat, že studio další vlnu propouštění ustojí a Directive 8020 se skutečně dočkáme.