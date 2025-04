Supermassive Games chystali hru z Blade Runnera. Projekt Time To Live ale nakonec nevznikne

25. 4. 2025 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ačkoliv je Blade Runner z 80. let kultovním snímkem, který pomohl utvořit kyberpunkový subžánr, v historii se dočkal pouze jedné plnohodnotné herní adaptace, kterou je adventura od Westwoodu. Aktuálně sice vydavatelství Annapurna chystá Blade Runner 2033: Labyrinth, nicméně nejen já věřím, že by značka zvládla pojmout i další příběhy. Osud jim ale zjevně nepřeje, jak naznačuje zrušený Blade Runner: Time To Live od studia Supermassive Games.

O tom, že autoři příběhových adventurních hororů Until Dawn či série The Dark Pictures chystali titul odehrávající se ve zmíněném univerzu, informoval známý insider Tom Henderson skrze web Insider Gaming.

zdroj: Archiv

Dle získaných dokumentů mělo jít o filmovou akční adventuru, která by vás přenesla do roku 2065 a „kůže“ jediného tehdejšího Blade Runnera, kterým je model Nexus-6 „žijící“ déle, než byla jeho očekávaná životnost. Příběh nás měl mimo jiné zavést do podsvětí města New Zurich, kde byste přežívali poté, co vás zradil nelítostný vůdce podzemní sítě replikantů Rev.

Informace rovněž naznačují, že zjevně mělo jít o plnohodnotnou hru jako v případě aktuálně vznikajícího Directive 8020, nikoliv o další interaktivní film, jak jsme od studií zvyklí. Hratelnost údajně stála na plížení, soubojích, průzkumu, vyšetřování a dramatických interakcích mezi postavami.

Chybět nemělo ani vylepšování schopností nebo rekonstrukce vzpomínek pro posun ve vyprávění. Kampaň se odhadovala na 10 až 12 hodin a nabízela „poutavý příběh, v němž se mísí filozofická témata Blade Runnera s akční adventurou“.

Předprodukce projektu začala v září 2024 a pracoval na něm hlavní tým stojící třeba za The Quarry. Její konec se odhadoval na březen 2025, přičemž konec prototypování měl spadat na září. S vydáním se mířilo na září 2027 a dočkat se mělo PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i chystaná další generace. Rozpočet se pohyboval kolem necelé miliardy korun, z čehož 200 milionů bylo vyhrazených na externí natáčení a herce.

Proč došlo ke zrušení Blade Runner: Time To Live, není jisté. Henderson tvrdí, že za to mohou majitelé značky ze společnosti Alcon Entertainment. Přesné důvody nezveřejnil z důvodu ochrany svých zdrojů. Asi se ale shodneme, že je podobné hry velká škoda.