Suicide Squad: Kill the Justice League přivítá na konci měsíce první sezónu s Jokerem

5. 3. 2024 13:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Kooperativní střílečka Suicide Squad: Kill the Justice League nezažívá příliš zářný start. Kuba v naší recenzi strhal nedostatek obsahu i jeho repetitivnost, ale ostatně jde o hru jako službu, u které se o popularitu nakonec může zasloužit dodatečná podpora po vydání. První sezóny se Sebevražedný oddíl dočká 28. března, a to rovnou s novou hratelnou postavou v podobě Jokera. Ten pochází z jiného vesmíru než Batmanova nemesis z arkhamské série. Na své Zemi působil jako člen Sebevražedného oddílu a po Metropolis se bude pohybovat pomocí deštníčku s raketovým pohonem.

Právě novou hratelnou postavu by měla přidat každá ze zatím plánovaných čtyř sezón. Stejně tak by s nimi mělo dorazit nové prostředí, nové aktivity, nové zbraně a sady výzbroje, zkrátka spousty nových věcí, které herní Suicide Squad potřebuje jako sůl, aby mělo v dravé konkurenci her jako služeb alespoň nějakou šanci na přežití.

V rámci první sezóny byste se vedle ikonického záporáka měli dočkat také dvou nových epizod s misemi a aktivitami, stejně jako nových variant nepřátel a boss fightů. A neujdete ani Riddlerovým hádankám a zkouškám.

Ještě před startem první sezóny dorazí Suicide Squad: Kill the Justice League na Epic Games Store, ovšem s dalším odkladem. Původně tam měla být jako na ostatních platformách už 2. února, aby ji Rocksteady v prosinci odložilo na dnešek, ale ani dnes to antihrdinům od DC nevyjde. Pokud nedojde k dalšímu odkladu, na Epicu se Sebevražedného oddílu dočkáte 26. března.

Je samozřejmě otázkou, nakolik vydání na EGS i první sezóna obsahu Suicide Squad dopomůže k nadšenému přijetí. Ovace hned po vydání rozhodně nesklízelo, počitadla hráčů neukazují nijak vysoká čísla a už i vydavatelství Warner Bros. přiznalo, že prodeje ani zdaleka nesplnily očekávání a čeká ho kvůli tomu těžký finanční rok.