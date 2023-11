Suicide Squad: Kill the Justice League představuje svou partičku antihrdinů

28. 11. 2023 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Suicide Squad: Kill the Justice League se před několika dny po delší době opět ukázalo a zanechalo o něco málo lepší pocit, než jaký vládl po prvním videu z hraní z letošního února. Pro hru i vývojáře se jednalo o pomyslný restart marketingové kampaně, která začíná nabírat na obrátkách. Proto po nedávném odstartování nové videosérie přichází další porce videí představujících jednotlivé hlavní postavy.

Jako první přišla na řadu komunitou milovaná Harley Quinn (viz výše), která se do povědomí „běžných lidí“ zapsala hlavně díky filmovému zpracování, kde ji hrála Margot Robbie. Její maniakální povaha proto logicky musí zdobit i tým odpadlíků, do něhož přinese hned několik dovedností, které se neztratí. Kromě akrobatických prostocviků a střelných zbraní to je třeba schopnost využívat některé kousky z Batmanova vercajku.

zdroj: Warner Bros.

Dalším pánem, nebo v tomto případě parybou na holení je King Shark. Jde o překvapivě inteligentního, leč poněkud naivního predátora, který se i přes svůj mohutný vzhled dokáže po světě pohybovat mrštně a rychle. Jeho surová síla mezitím nadělá pořádnou paseku v řadách nepřátel a navíc se jedná o jedno z mála stvoření, které se může postavit samotnému Supermanovi.

zdroj: Warner Bros.

Což o sobě třeba takový takový Captain Boomerang rozhodně říct nemůže. Na druhou stranu se může pyšnit tím, že už nesčetněkrát dostal přes ústa od Flashe. To ale neznamená, že by neměl nějaké schopnosti, co se mohou hodit – kromě břitkého humoru to je slušný zbraňový arzenál, ale především neuvěřitelná hbitost, kterou se dokáže vyhýbat nepřátelským útokům.

Pokud dobře počítáte, tak jste nejspíše zjistili, že ve výčtu ze hratelných postav zatím chybí Deadshot. Na jeho video teprve dojde, ovšem i bez ukázky se asi dá očekávat, že v jeho případě se bude klást důraz především na precizní střelbu, průzkum a podporu na dálku.

Jestli si hru chcete předběžně vyzkoušet, můžete zkusit štěstí na oficiálních stránkách, kde se dá přihlásit do uzavřené alfy. Do ní studio pozve jen menší množství lidí a přístup bude omezený na dny od 30. listopadu do 4. prosince.

Plná verze Suicide Squad: Kill the Justice League vyjde 2. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.