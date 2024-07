Suda51, Šindži Mikami a Akira Jamaoka – na PC poprvé vyjde jejich bizarní akce Shadows of the Damned

24. 7. 2024 11:26 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jen hráči na PlayStationu 3 a Xboxu 360 (což nebylo zase tak málo lidí) měli možnost zahrát si v roce 2011 naprosto bizarní, zábavnou, divnou, občas rozbitou, občas nesmyslnou, občas vtipnou a občas třeskutě nevtipnou akci Shadows of the Damned. Důvodem, proč tam činili, byla především spolupráce dvou geniálních herních vývojářů – Šindži Mikamiho a Sudy51. Nyní se tenhle titul vrací ve formě remasteru Shadows of the Damned: Hella Remastered a poprvé se objeví i na PC. A kromě něj tedy také na PS4, PS5, Xboxu One, Series S/X a Nintendu Switch.

Hlavním hrdinou je lovec démonů Garcia Hotspur, který se vydává do pekla osvobodit svou přítelkyni Paulu, kam ji unesl Pán démonů jménem… Fleming. A pomáhá mu přitom morfující se lebka jménem Johnson. Jako slangové označení penisu. A Johnson se umí měnit na různé zbraně, mluvit a samozřejmě dělat dvojsmyslné vtipy. A peklo také není úplně normální, protože tu narazíte… inu, překvapení nechám na vás. Mohu jen říct, že je krásné rozeznávat, kde měl hlavní slovo Suda, kde Mikami a kde Electronic Arts.

Ano, Electronic Arts, protože tuhle prapodivnou, nezávislou, provokativní, úmyslně pitomou hru vydávalo EA v době, kdy šlo o velmi tradiční herní firmu. Přitom od začátku muselo být jasné, že Shadows of the Damned nebude vůbec hra, která by sedla portfolia EA. Suda51 nedělá mainstreamové, nekonfliktní hry. O design nepřátel se postaral především Mangaka Q Hajašida, který se specializuje na horor a bizarní kombinace, což se můžete přesvědčit v adaptaci jeho mangy Dorohedoro na Netflixu. Šindži Mikami (Resident Evil) je z celé té party paradoxně nejpříčetnější, a to je co říct. A hudbu jim k tomu skládal Akira Jamaoka (Silent Hill).

Výsledkem byla samozřejmě obrovská tvůrčí frustrace. Suda51 byl japonsky slušný, ale jeho prohlášení o tom, že chtěl, aby mu EA příště tolik nemluvila do designu, stačí. Mikami rovnou řekl, že nemá z výsledku radost, protože hra byla kvůli zásahům zvenčí jiná, a že hlavně Suda propadal depresím z toho, co vše musí měnit. I tak je fascinující kolik vtípků na penisy a americkou posedlost zbraněmi tvůrci do hry dostali.

Uvidíme, jak bude Shadows of the Damned: Hella Remastered vypadat, opět půjde o remaster z dílny Grasshopper Manufacture. I když se nedají čekat převratné změny, protože rozpočet by nedovolil nic, co by se blížilo remaku, možná dokáže Suda do hry dostat víc svých nápadů. Hra vyjde 31. října.