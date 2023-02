Stylová metroidvania The Last Case of Benedict Fox se ukazuje ve čtvrthodinovém videu

9. 2. 2023 15:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

Akční a tajemná metroidvania The Last Case of Benedict Fox říznutá lovecraftovským hororem od polského studia Plot Twist se představila již bezmála před tři čtvrtě rokem. Soudě dle světových reakcí, s největší pravděpodobností jsem nebyl sám, komu její výtvarná stránka okamžitě učarovala.

Hra nás vezme do Bostonu dvacátých let, ale rozhodně se neomezí jen na městské prostředí, protože Benedict se při zdolávání nástrah v rodinném sídle pomocí nadpřirozených (a znepokojivě bolestivých) tetování spolčuje s ďáblem a propadá se do různých rovin limba, předpeklí, kde prozkoumává vzpomínky zesnulých, půjčuje si duše předků a bojuje se vtělenými křivdami a zlými emocemi.

Jestli je něco prakticky jisté už teď, je to fakt, že stylovost tomuhle dílu zkrátka nikdo neupře. Ze samotné hratelnosti toho však až doposud k vidění moc nebylo. To už teď neplatí, protože tvůrci zveřejnili objemnou ukázku, v níž se můžete podívat, jak bude novinka vypadat v pohybu, a poslechnout si k tomu komentář z úst kreativního ředitele studia Bartłomieje Lesiakowského. Ke zhlédnutí ji naleznete výše.

Váš paranormální detektiv bude pronikat do různých úrovní pekla, přičemž každá zřejmě bude specifická pro každého předka, jehož duševní stav, dávné hříchy, bolestné vzpomínky či temná tajemství tím či oním způsobem zbarví i vytvarují samotnou lokaci.

V jejich nitru (a nejen tam) pak budete nacházet, odemykat nebo třeba kupovat způsoby, jak zpřístupnit nová místa ve vzpomínkách jiných předků. Stejně tak budete vražděním nepřátel získávat různé měny a suroviny, kterými pak vylepšíte postavu. Jako příklad můžeme uvést inkoust extrahovaný z těl poražených přízraků, kterým platíte za zmíněná tetování, a otevíráte tak nové démonické schopnosti.

Jinak řečeno naprosto klasická smyčka z metroidvanií, jen převlečená do honosných názvů, ale to samozřejmě neznamená, že to je automaticky špatně. Naopak si umím představit, že to bude fungovat velmi dobře.

K vidění jsou i bitky s démony. Benedict je maže z existence pomocí nože, magie i revolveru a vůbec to nevypadá zle. Detektiv umí využívat i vlastního ďábla, pomocí chapadel hází s protivníky, jak se mu zachce, zpomaluje čas, odráží útoky a trhá stvůry na kusy palbou i pěkně zblízka z očí do očí. Boj na pohled působí dostatečně dynamicky a přitom rázně, úderně, což je zásadně důležitý předpoklad k tomu, aby bylo drvení ďasů dostatečně naplňující i pod rukama.

Ušetřeni nebudete ani celé řady hádanek, hlavolamů a téměř by se chtělo říct adventurních problémů, protože Benedict je přeci jen detektiv, nejenom nadpřirozený vrah. Připravte se na luštění tajemných symbolů pomocí něčeho, co vypadá jako o poznání temnější variace na zlatý kompas z knih od Philipa Pullmana, oživování golemů a tak všelijak podobně.

zdroj: Plot Twist

Celkový dojem z ukázky? Dovolím si odhadnout, že čistě po stránce kostry herního designu se nebude jednat o žádnou revoluci a tvůrci zkrátka využívají mechaniky, které už jsme v různých formách a pod jinými jmény viděli.

Ale vůbec to nevadí, protože boje se jeví zábavně a hádanky neotřele a zajímavě. Všemu navíc výrazně prospívá skutečnost, že to celé na pohled vypadá prostě nádherně, až by jeden na hře oči nechal. Pokud se přidá poutavá zápletka, nebojím se, že by nebylo oč stát.

The Last Case of Benedict Fox vychází 27. dubna na počítače a Xboxy současné i minulé generace. Taktéž bude k dispozici v rámci předplatného Game Pass.