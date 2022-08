The Last Case of Benedict Fox láká nádhernou grafikou i originálním designem

25. 8. 2022 17:45 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Nádherně vizuálně zpracovaná metroidvania The Last Case of Benedict Fox nás upoutala už letos v červnu, kdy ji malé polské studio Plot Twist poprvé představilo světu. Na Gamescomu jsme se konečně dočkali prodloužené herní ukázky. V té je vidět originální prolínání jednotlivých úrovní i získávání nových schopností pomocí magického tetování. Třešničkou na dortu je správně děsivě zpracované otevírání dveří.

zdroj: Plot Twist

Ve hře převezmete roli detektiva, který spolu se svým démonickým parťákem vyšetřuje případ zmizelého dítěte. Během své cesty budete mít možnost vstupovat do vzpomínek zemřelých, a postupně tak odhalit celou pravdu. Samozřejmě nebudou chybět očekávatelné libůstky světa inspirovaného lovecraftovským hororem, jako jsou okultistické tajné společnosti či temné rituály.

The Last Case of Benedict Fox zatím nemá pevně dané datum vydání, ale měli bychom se ho dočkat zhruba na jaře příštího roku, a to na PC a Xbox Series X/S, plus vyjde v Game Passu.