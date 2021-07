Studio The Coalition ukazuje možnosti Unreal Enginu 5 na novém Xboxu

27. 7. 2021 14:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je to už více než rok, co se společnost Epic pochlubila první ukázkou Unreal Enginu páté generace skrz technické demo Lumen in the Land of Nanite, které tehdy prezentovala na PlayStationu 5. Epic tehdy naznačil, že by engine mohl dorazit ve druhé polovině letošního roku. Ještě předtím se ale dalším technologickým demem pochlubil tým Coalition, který spravuje značku Gears.

Je to jedna z prvních ukázek chodu této technologie na Xboxu Series X, vývojáři ale zároveň upozorňují, že demo není spjato s žádným aktuálně probíhajícím vývojem. Video ukazuje scénu se stovkou milionů polygonů naráz, to vše s osvětlením a odlesky v reálném čase. Dle autorů má většina assetů mezi 300 a 500 tisíci trojúhelníků, což je zhruba patnáctinásobný nárůst oproti posledním Gears 5.

Kromě toho Coalition vydali ještě druhou ukázku, tentokrát zaměřenou na model postavy a obličeje. Dle slov technického výtvarného ředitele Colina Pentyho mají jen řasy nějakých 3500 trojúhelníků, což je objem, který musel ještě na Xboxu 360 vystačit na celou postavu.

zdroj: The Coalition

V tuto chvíli nemá studio v procesu žádnou oznámenou hru, dá se ale očekávat, že značku Gears nenechá jen tak spát. V minulosti se také objevilo prohlášení, že The Coalition bude pracovat na více titulech zároveň. Uvidíme, jak dlouho jim bude trvat, než úctyhodnou technologickou úroveň přetaví ve skutečné hry.