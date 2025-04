Studio Tequila Works rozprodává práva ke svým hrám v online aukci – včetně Rime

11. 4. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Španělské studio Tequila Works, známé především díky adventuře Rime, se ocitlo v nezáviděníhodné situaci. Po loňském oznámení insolvence nyní prostřednictvím platformy Escrapalia rozprodávají nehmotná aktiva, mezi které patří i práva k jednotlivým hrám, rozpracovaným projektům či samotná značka studia.

Za jednu z nejvýraznějších položek lze považovat práva k Rime, která jsou aktuálně nabízena jen za několik set eur. Zájemci získají ochrannou známku i samotnou hru se zdrojovými kódy, ovšem s ohledem na stále platnou vydavatelskou smlouvu se společností Grey Box.

V aukci jsou dále k mání práva k debutu Deadlight, stejně jako demo neuskutečněného pokračování, VR titul The Invisible Hours, či hororová adventura Gylt. Mezi rozpracovanými projekty figurují i dosud neoznámené hry, například kooperativní Dungeon Tour, akční Brawler Crawler nebo open-world dobrodružství The Ancient Mariner.

Samotná značka Tequila Works, včetně webových stránek a sociálních sítí, byla v době zveřejnění nabídky oceněna na pouhých 170 eur (v přepočtu asi 4200 korun).

zdroj: Archiv

Tequila Works vzniklo v roce 2009 a mezi jeho výraznější počiny patří kromě Rime také The Sexy Brutale nebo Gylt. V roce 2022 do studia jako většinový vlastník vstoupil čínský gigant Tencent, přičemž investice měla sloužit k rozvoji původních značek. Kvůli špatným podmínkám na trhu ale studio nakonec zkrachovalo Posledním vydaným titulem studia byla Song of Nunu: A League of Legends Story, která vznikla ve spolupráci s nyní již zaniklým vydavatelstvím Riot Forge.