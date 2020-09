Studio Remedy ke svému 25. výročí rozdává Death Rally

Studio Remedy si patrně pamatujete kvůli Maxi Payneovi, případně kvůli Alanu Wakeovi, Quantum Breaku či Controlu. Jeho historie ale sahá ještě o pořádný kus dál – momentálně slaví 25 let od založení a jeho prvním vydaným titulem bylo Death Rally z roku 1996.

To celebrate our studio's 25th anniversary, we are giving away our first game for free. #RMD25



Death Rally Classic is free on Steam. Forever.



