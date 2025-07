Studio 11 Bit přiznává využití AI v The Alters, do finální verze se prý nemělo dostat

1. 7. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio 11 Bit se ocitlo pod palbou kritiky kvůli použití generativní AI ve svém psychologickém sci-fi survivalu The Alters. Podle vyjádření vývojářů šlo o omezené a dočasné použití, které nemělo být součástí finální verze, nicméně část těchto prvků se do vydání přesto dostala. Včetně textu nápadně připomínajícího výstup z chatbotu či špatně přeložených titulků v korejské a portugalské verzi.

Celá aféra se rozhořela poté, co hráči na sociálních sítích upozornili na podezřelé texty přímo ve hře. Nejvíc pozornosti vzbudil screenshot s displeje s textem: „Jistě, zde je revidovaná verze zaměřená čistě na vědecká a astronomická data“, typickým pro výstupy generativní umělé inteligence.

Kritiku ale vyvolaly i podivné překlady titulků, jako například portugalská varianta začínající větou „Jistě! Zde je přeložený text do brazilské portugalštiny“. Studio navíc nepřiznalo použití AI na Steamu, jak od loňska požaduje přímo Valve.

„Viděli jsme celou škálu obvinění ohledně využití obsahu generovaného v AI v The Alters,“ uvedlo studio v oficiálním vyjádření. „Chceme proto vysvětlit náš přístup a dodat kontext.“ Podle studia se umělá inteligence používala pro usnadnění výhradně v rámci vývoje, neměla se ale dostat do finální verze. Konkrétně šlo například o zmíněný displej, které měl grafik vygenerovat jako dočasné řešení, které ve hře omylem zůstalo.

zdroj: 11 Bit Studios

Překlady, které vzbudily největší nevoli, se týkaly několika licencovaných filmových scén promítaných ve společenské místnosti na základně. Ty dle studia vytvořili externí partneři. „Kvůli extrémnímu nedostatku času jsme se rozhodli přeložit tyto segmenty pomocí AI, abychom je stihli připravit na vydání,“ vysvětlilo studio. Mělo jít o zhruba 0,3 % celkové textace, které po vydání vývojáři chtěli nechat opravit ve spolupráci s profesionálními překladateli.

„Zpětně si uvědomujeme, že to bylo špatné rozhodnutí. Bez ohledu na to, jak jsme se rozhodli, měli jsme vám to prostě říct,“ uzavírá prohlášení 11 Bit. Studio ale zatím nezareagovalo na otázku, proč nedodrželo povinnost o AI obsahu informovat přímo na Steamu. Ve svém prohlášení nicméně přiznává, že AI nástroje představují pro vývojáře nové výzvy i příležitosti a že se snaží své interní procesy upravit tak, aby v budoucnu nedocházelo k podobným pochybením. Zároveň studio zdůraznilo, že se i nadále vynasnaží zůstat transparentní.

The Alters tak rezonují nejen jako sci-fi se silným příběhem, ale i jako výrazná součást širší debaty o využití AI ve videohrách. Podobnou kontroverzi v posledních měsících řešil také Frontier nebo Activision, což jen potvrzuje, že role umělé inteligence v herním vývoji bude v následujících letech stále důležitější a zároveň bedlivě sledovaná.