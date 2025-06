Nešikovné užití AI budí další kontroverze. Hráči The Alters našli zbytky odpovědí na prompty

30. 6. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

The Alters od 11 Bit Studios je skvělou filozofickou sci-fi sondou, která si díky svým silným dialogům vysloužila u nás krásnou osmičku a pozitivní ohlasy obecně zaznívají i mezi hráči. Zdá se ale, že studio ve hře nechalo několik nešvarů, které pohoršily především odpůrce využívání generativní umělé inteligence.

Během víkendu se na internetu objevily důkazy o tom, že tým při tvorbě zjevně využíval služeb AI. Hráči si všimli například podezřele vypadajících portrétů u ikon, stejně jako vyplul na světlo obrázek ze hry s displejem, kde někdo zřejmě omylem nechal kus textu, z něhož je patrné, že jde o vygenerovanou odpověď na zadaný prompt.

zdroj: 11 Bit Studios

Obdobné problémy se rovněž týkají několika jazykových mutací. Jde o překlady do portugalštiny a korejštiny, kde se nachází kusy textů, které si zjevně vývojářské studio nechalo na poslední chvíli vygenerovat umělou inteligencí. U jednoho sdíleného příkladu portugalštiny se navíc objevuje stejný problém popsaný výše, kdy někdo v překladu omylem nechal systémový text v odpovědi na prompt.

K situaci se kromě jiných vyjádřil vedoucí překladu Handong Rju zodpovědný za drtivou většinu textů u korejské verze. Ten potvrzuje, že lokalizace do jeho jazyka vykazuje jasné známky toho, že byla „prohnaná“ programem postaveným na velkém jazykovém modelu bez řádných úprav a korektury. Z jeho strany jde o frustrující skutečnost hlavně kvůli tomu, že problém pramení z procesu, který neměl pod kontrolou.

„Podívejte, já mám The Alters fakt ráda. Je skvěle napsaná a plánovala jsem, že hře po dohrání zanechám na Steamu oslavnou recenzi. Ale tohle je ostuda! Vážně nechat v lockitu části z AI promptu? To je jasné plivnutí do tváře vašemu mezinárodnímu publiku. Navíc to vypadá, že jsou některé části překladu do brazilské portugalštiny plné chyb a nepřesností, což je otřesné vzhledem k tomu, že se celá hra točí kolem spletitého příběhu,“ píše na svém LinkedInu překladatelka Lucile Danilov.

Velká část fanoušků pak nemá vysloveně problém s tím, že studio AI při vývoji The Alters využilo. Vadí jim spíše fakt, že se k tomu vývojáři nepřiznali. Tím spíše kvůli tomu, že od ledna 2024 Valve požaduje, aby tvůrci u her na Steamu uváděli, jestli se generativní umělá inteligence v rámci psaní kódu, tvorbě zvuků, vizuálních prvků a dalších aspektů využívala.

Přirozeně se ozývá i druhá část lidí, kterým chyby nevadí, protože jde o drobnosti a kosmetické věci v pozadí, které neovlivňují jinak skvělý požitek z dobře udělané hry. Což reflektuje nadále příznivé uživatelské hodnocení na Steamu, kde pověstný palec nahoru dává 88 % z více než 6 tisíc hodnotících.