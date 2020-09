Stronghold: Warlords nabírá kvůli koronaviru zpoždění

3. 9. 2020 13:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Původně jsme se měli do obrany a obléhání hradů asijského kontinentu pustit už koncem aktuálního měsíce (jako by na to měl někdo čas po vydání remaku Mafie!), ale pandemie má svou vlastní hlavu. Menší indie studio FireFly muselo přehodnotit své možnosti a přiznat si, že šibeniční termín 29. září není možné stihnout.

Tvůrci věří, že dokončení nadějného RTS Stronghold: Warlords si vyžádá ještě dalšího čtvrt roku a nám nezbývá než doufat, že hře už nic nezabrání vyjít v nově oznámeném datu 26. ledna 2021. „Warlords jsou téměř tady a moc mě baví,“ říká vedoucí designér Simon Bradbury v souvislosti s odkladem.

„Momentálně hru testujeme a balancujeme, ale už teď v ní máme kopec zábavy a výzev. Soustředíme se na úplně vše, co ještě nefunguje přesně podle našich představ, což si za současných podmínek vyžádá víc času. Víme, že hru perfektně vyladíme do ledna. Jsme hrdí na to, čeho jsme již docílili, ale cítíme potřebu vzít si trochu času navíc, než to ukážeme světu. Doufáme, že s námi vydržíte, protože Warlords za čekání rozhodně stojí.“

Oznámení odkladu ještě doprovází nové video zaměřující se na některé hlavní aspekty Stronghold: Warlords. Kromě propíraných vojevůdců se dozvíte i něco o nepříteli, který celou dobu dříme za vašimi vlastními branami – prostém lidu.

Bez fungující ekonomiky se vám bude hůř budovat armáda a vztyčovat nové hradby. Ale nesmíte to s daněmi přehnat, aby nedošlo ke vzpouře. Nelibost z vysokých daní můžete vyrovnat poskytnutím zábavy, ať už jde o altánky pro čajové dýchánky, nebo veřejné mučírny. Každopádně své panovnické dovednosti prokážete nejdříve v příštím roce.