Střílečka Witchfire se chystá do předběžného přístupu

7. 9. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Určitě nejsem sám, koho v roce 2017 naprosto uchvátila kratičká upoutávka na temnou fantasy střílečku Witchfire od studia The Astronauts, jež založili ti samí lidé, kteří v roce 2002 stáli za zrodem People Can Fly, kde vytvořili pekelnou řežbu Painkiller. Animální nadšení nad chystaným projektem už se, alespoň v mém případě, sice trochu vytratilo, protože šestileté čekání zkrátka udělá svoje, ale z faktu, že si Witchfire konečně budeme moci zahrát, úplně v klidu pořád nejsem.

Hra 20. září otevře brány předběžného přístupu a tvůrci v obsáhlém příspěvku na oficiálních stránkách osvětlili, nač se můžeme těšit. A nejspíš nebude žádným překvapením, že se během dlouhého vývoje trochu změnila i vize samotného projektu – Witchfire nebude koridorová střílečka, ale akční roguelite z pohledu první osoby v polootevřeném světě.

Tvůrci si jsou vědomi existence hráčů, kteří si při zaslechnutí čehokoliv, co začíná slovem „rogue“, musí okamžitě odplivnout. Ujišťují, že se hru snažili vyrábět tak, aby zabavila i tu část publika, které návraty na startovní čáru lezou na nervy. Witchfire tak sice bude rogue, ale velmi lite – mezi jednotlivými pokusy budete sílit a hra nabídne celou řadu permanentních vylepšení, o která po smrti nepřijdete.

zdroj: The Astronauts

Vývojáři dále přišli s poměrně mlhavým slibem, že v rámci předběžného přístupu bude k dispozici „tolik obsahu, abyste byli spokojení a měli pocit, že za to nákup stál“. Co to přesně znamená, zatím nevíme, protože konkrétní informace padla jen ohledně úrovní: Každá mapa by měla být velká zhruba jako celý svět v The Vanishing of Ethan Carter a předběžný přístup Witchfire vás nechá vyzkoušet hned dvě. Což nezní úplně špatně.

O zábavu by se také měly postarat potvrzené RPG prvky – zbraně půjdou vylepšovat a stejný nezůstane ani váš hrdina, protože mu postupem času budete odemykat nové schopnosti a podobně. Drobná příchuť her na hrdiny je ostatně cítit i z naznačených hrátek s živly: Nepřátele prý nebudete muset usmrtit jen kulkou do hlavy, půjde je zapalovat, mrazit, smažit pomocí blesků či trávit jedem. A živly spolu budou interagovat i navzájem.

Zájemci o větší vtažení do děje si také budou moci vypnout prvky uživatelského rozhraní včetně čísel poškození. A zda budete mít zaměřovač dole na obrazovce, jak se to líbí tvůrcům, či upřednostníte standardní střed monitoru, bude též na vás.

Early access Witchfire dorazí 20. září exkluzivně na Epic Games Store, vstupenka vás vyjde na 36 eur. Vývojářům by se časem líbily i verze pro konzole, ale v tuto chvíli se je neodhodlali potvrdit, a hra tak prozatím oficiálně míří pouze na PC. V předběžném přístupu by měla zůstat zhruba rok.