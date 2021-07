Střílečka Splitgate inspirovaná Portalem slaví na konzolích obrovský úspěch

Přestože Splitgate není žádná novinka, pořádně se o ní začíná mluvit až teď. Vznikla z původně školního projektu zvaného Wormhole Wars, aby následně zdarma vyšla na počítačích v květnu roku 2019. Avšak i přes lákavé označení „Halo křížené s Portalem“ ji moc lidí nehrálo, v průměru jen nižší stovky hráčů. To se teď ale razantně mění s příchodem hry na minulou i současnou generaci konzolí.

Tvůrci ze studia 1047 Games před víc než týdnem spustili otevřenou konzolovou betu své unikátní multiplayerové střílečky založené na portálech vytvářených samotnými hráči. A první den to nevypadalo nijak zvlášť růžově. U hry v jednu chvíli vysedávalo jen na 4 tisíce hráčů, což je míň než za dob největší slávy na Steamu.

Pak ale přišel zlom a vývojáři po pouhém týdnu v otevřené betě hlásí přírůstek nových hráčů přesahující 600 tisíc. Souběžně hrajících hráčů bylo v jednu chvíli na 50 tisíc, což je téměř pětinásobek rekordu ze Steamu za celé dva roky. Ze Splitgate se tak stává nový silný hráč na poli free-to-play stříleček, a to na konzolích ještě ani plnohodnotně nevyšel.

Tato pozornost přilákala i majitele PC. Zatímco průměrný počet hráčů na Steamu se doteď držel okolo 300, nyní je téměř čtyřnásobný a v jednu chvíli u hry sedělo 11 tisíc hráčů stejně jako v jejím úplně prvním a nejsilnějším měsíci, což se až doteď nikdy nepodařilo zopakovat.

Not only have we gained 600K+ new users, we have reached 50k+ concurrent players! To put this in perspective, day 1 of the Open Beta we peaked at 4,000. Thank you for everyone's patience as we continue to scale up our servers! Try Races in the meantime!https://t.co/YQxOCEnmhx